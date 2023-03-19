印度2男疑因牛被殺害 家人望得公義

事發在印度拉賈斯坦邦（Rajasthan），兩名死者分別是32 歲的 朱奈德（Junaid） 和 25 歲的納西爾 （Nasir）。





據指他們是被印度教的極端分子綁架，而在今年2月16日，二人的遺體在一輛被燒毀的汽車中被發現。





朱奈德是家中唯一的經濟支柱。他的堂兄伊斯梅爾（Ismael）表示，朱奈德的離世，令他的家人不知道該怎麼辦。





他的堂兄伊斯梅爾表示，朱奈德會照顧一家人，只有他在賺錢養家。他指朱奈德有經營一家小商店，是家中的經濟來源。現在家中失去了經濟支柱，家中人都很焦慮。





這兩名穆斯林男子被指控虐待牛，而牛是印度教徒的聖物。





納西爾的姐姐沙爾達（Sharda）指，二人的車被印度教的極端分子攔截，並毒打他們。





極端分子隨後將二人帶到鄰近的哈里亞納邦（Haryana）的當地警察局。但當地警方拒絕介入事件。





沙爾達指，朱奈德和納西爾被打至重傷，幾乎沒有呼吸，警察叫極端分子將二人帶走，因如果二人死了，警察就要為二人的死負責。





一個多月後，只有一人因謀殺而被捕。沙爾達指她的家人希望得到公平公正。





沙爾達指，他們希望那些燒死他們兄弟的人，應該被繩之以法。他們想要正義，她指那些罪犯應該盡快被拘捕並判以死刑。





基於印度教徒敬拜牛的信仰，印度許多省分禁止屠牛和吃牛，當地有人組織保護牛隻的團體，很多人都知道，這些組織會綁架、襲擊甚至殺死任何他們懷疑違反印度的保護牛的法律的人。





而在哈里亞納邦，根據保護牛的法律，政府甚至容許政府授權的人民執法。





哈里亞納邦在2021 年，成立當地的保護牛隻團體，正式確立義警和警察之間的安排。



近年來，這些義警甚至開始在社交媒體上直播他們的襲擊行為。





印度政府沒有統計被「護牛」團體殺害的人數。





但被殺害的人通常是穆斯林，或被稱為「賤民」的「達利特」(Dalit) 階級，是在印度種姓制度中屬於最下層。





警方將在印度最著名的義警之一馬內薩爾 (Monu Manesar) 被列為謀殺納西爾和朱奈德 的嫌疑犯後，馬內薩爾的支持者發起抗議，威脅要對警察使用暴力。





巴德瓦杰（Kulbhushan Bhardwaj） 是其中一名抗議者，他亦自稱自己是其中一名義警。





巴德瓦杰指，作為印度教徒，牛是他們的信仰，就如他們的母親。如果有人用刀對著母親，試圖傷害，而在救牛的過程中，如果有人失去生命，他們不會在乎。





而負責調查朱奈德和納西爾謀殺案的是拉賈斯坦邦的警察，警方表示，由於案件可能造成社會緊張，因此必須先進行徹底調查，倉促採取的任何行動都無助於伸張正義。





SBS 新聞已向哈里亞納邦警方和當地政府要求回應，但未有回覆。





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