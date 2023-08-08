維州毒蘑菇案: 前新抱烹調奪命午餐 自己和兩子女卻無恙

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維州兇殺案組警司 Dean Thomas 確認兩小孩並沒有吃為大人準備的午餐。 Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE

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維州 Gippsland 的 Leongatha 小鎮發生的毒蘑菇案的第 5 個成年人的身份已經揭曉，她便是同案其中兩名死者 Gail 及 Don Patterson 的前兒媳 Erin Patterson。

另外兩人是 Gail 的妹妹 Heather Wilkinson 和丈夫 Ian Wilkinson。Gail 也於事件中死去，目前只有 Ian 正跟死神搏鬥。

醫院方面表示，Ian 急需要作腎臟移植。

Erin Patterson 現年 48 歲，他與 Gail 及 Don 所生的兒子 Simon 結婚，但目前已分開。

Erin 在事發的郊外住宅居住了大概 1 年。

據悉，那頓「毒蘑菇」午餐是由 Erin 煮的，只有 5 個大人同檯，Erin 的兩名子女並沒有進食該午餐。

Erin 並沒有出現不適，警方暫時未能證實，究竟 Erin 有沒有進食毒蘑菇，或是她本人也進食了卻沒有出現症狀。

記者星期一跑到 Leongatha Erin 的寓所門外等她現身。

Erin 表示她很難過，因為這 4 人對她很好，尤其是前婆婆 Gail，而由於 Erin 的母親在 4 年前已過了身，所以她待她的婆婆就如自己母親一樣。

一位當地人告訴記者，表示當地居民是不是採集野生蘑菇的，因為大家都知道這些蘑菇十分危險。

今天 Erin 對等候她的記者說，她本人也同樣感到傷痛，並說:「事情變得非常糟糕，謝謝關心」。

警方表示，他們將與醫學專家和毒物學家密切合作。
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