維州毒蘑菇案: 前新抱烹調奪命午餐 自己和兩子女卻無恙

另外兩人是 Gail 的妹妹 Heather Wilkinson 和丈夫 Ian Wilkinson。Gail 也於事件中死去，目前只有 Ian 正跟死神搏鬥。





醫院方面表示，Ian 急需要作腎臟移植。





Erin Patterson 現年 48 歲，他與 Gail 及 Don 所生的兒子 Simon 結婚，但目前已分開。





Erin 在事發的郊外住宅居住了大概 1 年。





據悉，那頓「毒蘑菇」午餐是由 Erin 煮的，只有 5 個大人同檯，Erin 的兩名子女並沒有進食該午餐。





Erin 並沒有出現不適，警方暫時未能證實，究竟 Erin 有沒有進食毒蘑菇，或是她本人也進食了卻沒有出現症狀。





記者星期一跑到 Leongatha Erin 的寓所門外等她現身。





Erin 表示她很難過，因為這 4 人對她很好，尤其是前婆婆 Gail，而由於 Erin 的母親在 4 年前已過了身，所以她待她的婆婆就如自己母親一樣。





一位當地人告訴記者，表示當地居民是不是採集野生蘑菇的，因為大家都知道這些蘑菇十分危險。





今天 Erin 對等候她的記者說，她本人也同樣感到傷痛，並說:「事情變得非常糟糕，謝謝關心」。



