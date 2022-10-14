SBS廣東話節目其他收聽方法 「種菜基本功」第七輯：如何種羅勒（Basil）？Play11:58SBS廣東話節目其他收聽方法 百搭的香菜配料 - 羅勒 （Basil). Source: Pixabay下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.96MB)Published 15 October 2022 at 6:00amBy Thomas SungSource: SBS 今期在【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權為大家介紹種植一種廣受歡迎的香菜 - 羅勒，詳情請收聽今期的「園藝趣談」環節。Published 15 October 2022 at 6:00amBy Thomas SungSource: SBS更多内容「種菜基本功」第六輯：如何種番茄及其他共生蔬菜？【種菜基本功】第五輯：如何種甜辣椒？Advertisement瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、廣東話節目 MeWe 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 新聞簡報（10月14日）【疫苗快報】新冠確診者現無需強制隔離（10月14日）在家工作已經過時！Work from Pub 你聽過未？【好爸爸機師】棄香港大公司隻身赴斐濟只為多陪家人