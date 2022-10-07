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「種菜基本功」第六輯：如何種番茄及其他共生蔬菜？

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Tomatoes Wikimedia Commons Leon Brooks Public Domain.jpg

種番茄，容易種嗎？ （ Leon Brooks, Wikimedia Commons, Public Domain )

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Published 8 October 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS

上期【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權與大家談過觀賞價值高的紅花檵木之後，今期專家會跟大家談談種番茄，以及其他共生的蔬菜。詳情請收聽今期的「園藝趣談」環節。

Published 8 October 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS
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