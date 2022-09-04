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【種菜基本功】第二輯：怎樣播種？ 如何做好育苗功夫？

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Man planting out seeds in spring

如何播種也需要考究一番啊！ Credit: freeimageslive.co.uk/freeimageslive.co.uk gratuit

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Published 5 September 2022 at 7:54am
By Thomas Sung
Source: SBS

今期【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權會介紹如何播種,以及如何做好育苗的功夫？

Published 5 September 2022 at 7:54am
By Thomas Sung
Source: SBS
原來按照專家的解釋，這兩個步驟做得不好，日後便難取得好的收成？究竟整個過程要注意什麽事項？請收聽宋慶勤邀請園藝專家蔡浩權在今期的【園藝趣談】環節講解下去。

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