【種菜基本功】第三輯：怎樣做好移植菜苗及自製殺蟲劑？

在今期的【園藝趣談】環節，宋慶勤請教園藝專家蔡浩權就以上兩個問題，指導大家做好移植菜苗及自製殺蟲劑的方法？



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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







