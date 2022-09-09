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【種菜基本功】第三輯：怎樣做好移植菜苗及自製殺蟲劑？

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Vegetable seedlings Doug Beckers Flickr CC BY SA 2.0.jpg

大家務要小心處理好移植菜苗的步驟，免得傷及菜苗。

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Published 10 September 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS

移植菜苗是大家種植蔬果時的基本功夫之一，其中包括所謂的「立體種植」及「共生栽種」這兩個觀念， 究竟他們所指何物呢？ 另外大家也可能擔心現成的殺蟲劑成份過重，不適宜處蔬果出現的病蟲害，那麽如何是好？

Published 10 September 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS
在今期的【園藝趣談】環節，宋慶勤請教園藝專家蔡浩權就以上兩個問題，指導大家做好移植菜苗及自製殺蟲劑的方法？
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【種菜基本功】第二輯：怎樣播種？ 如何做好育苗功夫？

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