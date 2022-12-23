SBS廣東話節目其他收聽方法 「種菜基本功」第十五輯：如何種秋葵?Play12:28SBS廣東話節目其他收聽方法 種植秋葵， 據聞在秧苗期間要悉心打理至為重要。下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.42MB)Published 24 December 2022 at 6:00amBy Thomas SungSource: SBS 今期的【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權介紹如何種植秋葵，大家知道秋葵的營養價值非常之高，很多人都喜歡進食秋葵。不過談到種植秋葵，在秧苗的過程，卻需要多一點的留神，至於詳細情況如何？ 詳情請收聽宋慶勤邀請園藝專家蔡浩權介紹下去。Published 24 December 2022 at 6:00amBy Thomas SungSource: SBS更多内容「種菜基本功」第十四輯:如何種檸檬樹「種菜基本功」第十三輯：如何種蘆筍？「種菜基本功」第十二輯：澆水系統 DIY瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、廣東話節目 MeWe 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 新聞簡報（12月23日）【新州聖誕雙扣分】一項「無心之失」可令司機陷停牌邊緣SBS 中文新聞 （12月23日）研究指「先買後付」不受監管對消費者不利