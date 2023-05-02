有鄰居糾紛點好? 調解可能幫到你!

要點 對鄰居不滿，首先應進行溝通，而非採取法律行動。

在澳洲，政府部門和調解服務機構可以為解決紛爭提供資訊和支持。

向所在地方議會查詢，了解可以獲得哪些幫助。

無論你住在帶花園的獨立屋，還是市區的公寓單位，抑或是聯排別墅，都有可能和鄰居產生糾紛。「有人的地方就有江湖」，從噪音到籬笆，從邊界到寵物，從越界樹木到停車位，都有可能燃點爭執。





有時鄰居的一些舉止會令人生厭，但根據澳洲法例，這並不足以構成「私人滋擾」（private nuisance）。





雪梨大學法學院教授Barbara McDonald解釋，根據案例，只有「在使用和享受個人財產時受到不合理的干擾」，才構成私人滋擾。





她指，即使住宅相隔1公里也有可能出現滋擾：「噪音可以在空曠的地方傳播，又或者鄰居封鎖別人進入自己地方的入口。」



法律上，即使鄰居的果樹伸到你的院子，也並非理所當然可以擅自摘取水果。 Credit: sturti/Getty Images

起訴還是調解？

想要法庭介入，需要符合一些條件，包括你的投訴是否瑣碎或不合理，也要考量住宅的實際環境。





例如，鄰居養的寵物惹烏蠅，是否一個合理的投訴呢？McDonald教授說：「如果你住在鄉鎮地區或農地，這顯然不合理；但如果是普通住宅區，就可能成立。」



很多情況是取決於特定周邊地區的「舒適標準」。

採取法律行動應是最後手段。在此之前，與你的鄰居溝通。若無果，可以考慮向政府機構如 Community Justice Centres 申請調解。





「訴訟耗資耗時甚巨，也令關係不睦。最好是留個字條給鄰居，你也有個白紙黑字的證據......用字條提出問題，讓你的鄰居有機會做事。如果情況依舊，你應該嘗試尋求調解。」



認證的調解員是受訓中立地引導談判過程，幫助各方達成解決方法。 Credit: Keith Berson/Getty Images/Image Source 坎培拉的非營利調解服務機構 Conflict Resolution Service 的行政總裁Melissa Haley表示，調解可以讓鄰居明白為何發生爭執、如何影響雙方、可以如何解決等。





「當你進入惡劣關係時，你無法達到這個目的（讓鄰居明白），因此有一個人（調解員）來根據目前的狀況作出決定。」她指，出於好心、有意願解決紛爭，是調解各方的先決條件。





此外，調解有時會有別人出席，比如支持父母的成年子女。「調解過程和你從頭到尾開始談判、達致成果。你寫下你的要求，讓所有人都知道結果；這也讓你有清晰方向接下來怎麼做。」



涉及多方的紛爭

如果一宗糾紛涉及不同利益的多方，鄰里糾紛會變得複雜。這通常發生在公寓單位。





雪梨居民Chaminda Kiriwattuduwa表示，他曾受樓上陽台漏水困擾，有一次鄰居在沒有通知租客的情況下進行測試。「我們放工回家看見天花板紅了，紅色液體從天花板掉到地板。有點可怕，我們不知道發生了甚麼。這有點過份。」





「中介不知道誰做的（測試），只知道是業主委員會其中一人。因此中介無法通知租客。中介要追查誰應負責處理（測試）導致的混亂。」





雖然他最終獲得賠償，但拖了非常久。



有關籬笆的法例，全國都比較相似，但仍有所不同，詳情需諮詢地方議會。 Source: Moment RF / Kinga Krzeminska/Getty Images Melissa Haley表示，調解涉及業主社群的案件時，要為日後處理類似問題定下規則。





她建議需要調解的人士向地方議會求助：「澳洲各地都有調解服務，有些是私人，有些是政府資助，你的市議會有所有的資訊。此外，你也可以尋求法律援助。」





平時和鄰居搞好關係，也能避免紛爭。「搬到新地方時，我總是和別人打招呼，向鄰居介紹自己。你不需要成為好朋友，但伸出橄欖枝，長期可以帶來巨大改變。」



