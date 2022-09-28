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全球咖啡高手雲集墨爾本一較高下

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Melbourne International Coffee Expo

墨爾本國際咖啡博覽會 Credit: Tourism Australia

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Published 28 September 2022 at 9:53pm
By Sean Wales
Presented by Timothy Wu
Source: SBS

大家平時喜歡喝咖啡嗎？來自世界各地的咖啡愛好者，這幾天齊集在有「澳洲咖啡之都」美譽的墨爾本，參加「墨爾本國際咖啡博覽會」，而今年的「咖啡師世界錦標賽」亦在博覽會內舉辦，詳情請收聽胡天衡這節的《時事報道》。

Published 28 September 2022 at 9:53pm
By Sean Wales
Presented by Timothy Wu
Source: SBS
咖啡是數百萬澳洲人的長生不老藥，不知你每天早上會否都需要品嚐一杯咖啡，才會醒神一點，開始到一天的工作呢？

對於喜歡喝咖啡因的人來說，本週的墨爾本國際咖啡博覽會，簡直是他們的是天堂。

博覽會負責人溫特伯頓（Lauren Winterbottom） 說：「過了差不多三年之後，可以再舉辦這個博覽會，真的非常令人興奮，特別是對於在過去幾年，因為封關而甚麼都幾乎停頓的餐飲業，我們很高興大家終於聚在一起品嚐咖啡。墨爾本是澳洲的咖啡之都，我們擁有世界上最好的咖啡，所以讓每個人都在這裡慶祝這項盛事真是太好了。 」

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在墨爾本會展中心舉行、為期四天的博覽會，將整個咖啡行業不同領域的人齊集在一起，從機器製造商、到咖啡烘焙商、再到咖啡師冠軍。

Victor Vu 是 2020 年澳洲咖啡拉花冠軍，他對博覽會能夠再次舉辦感到興奮。

Victor Vu 說：「當您擁有完美的牛奶時，一切就容易得多。今天很高興見到大家，見到來自世界各地的朋友和所有其他公司。這對我來說是一個非常珍貴的機會，可以結識新朋友，並建立更大的咖啡圈子。」

一年一度的墨爾本國際咖啡博覽會，因為新冠疫情，在2020年停辦了兩年，如今再次舉辦，都吸引了來自世界各地的咖啡愛好者，再次來到參加。

這位咖啡師說：「我愛咖啡！我們來自日本，今天早上剛到，所以我們喝了很多咖啡和Latte，真的好興奮。」

其他咖啡師亦說，他們專程來這裡學習新技術、擴大自己的網絡，當然還有來喝咖啡：「太多了，太多了…… 我們才來了一個小時，我想我已經在一個小時內喝了3杯..... 有人更加喝了14杯，甚至更多。

今年博覽會的重頭戲，是世界咖啡師錦標賽，世界上最好的咖啡師都來了參加比賽，來自世界各地的評審將透過參賽者泡出來的咖啡味道、清潔度、創造力、技術性和呈現方式來評分。

溫特伯頓表示，這個錦標賽相當於非官方的咖啡奧運會，參賽者正在爭奪世界上最好咖啡師的名銜，亦是代表著他們職業生涯的成敗，他們經過多年的訓練才能達到這個水平。

正當咖啡師備戰時，咖啡品質顧問 Nicholas Tan 表示，泡一杯完美咖啡的關鍵是保持簡單。

他說：「在咖啡行業工作，你會意識到人人對甚麼是好咖啡都有自己的看法，這取決於他們的年齡層，取決於他們在哪個地方，有人喜歡喝熱牛奶泡，有人喜歡凍牛奶泡，有人甚至不喜歡用牛奶泡，這都是個人喜好，就像食物一樣。我覺得最重要的是好吃就好吃，人有時會把事情複雜化，所以好吃就好吃這麼簡單。」
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