日本首相訪美 協議加強安全及太空領域合作

太空方面其實是兩國合作的較新領域。岸田文雄表示，日本太空人有望首次登上月球。





「在月亮女神計劃（Artemis program）下，美日太空合作進入新紀元，包括登月活動。兩國的太空人已經有這方面一同工作，但新的協議將會進一步拓展，在兩國同盟下的更多領域合作。」





他和美國國務卿布林肯、副總統賀錦麗，一同在華盛頓的美國太空總署總部簽署新協議。





布林肯表示，美日協議涉及多個太空探索的領域。「我們簽署的協議會將兩國合作帶到新的高度，加強多個領域的夥伴關係，包括太空科技和運輸、機器人的月球表面任務、有關氣候的任務，以及未來有機會送日本太空人登月。」



另外，岸田文雄此行也和美國總統拜登在白宮會談。安全方面，對於日本近期公佈在國防開支方面的歷史性增長，以及新版的國家安全戰略，美方表示歡迎。





拜登說：「我要明確重申，美國完全和徹底地致力美日同盟，更重要的是加強日本的國防，並在科技和經濟上合作，包括印太經濟框架。」





岸田則說，兩國正面臨近代歷史上最具挑戰性和最複雜的安全環境，因此日本要加強防禦能力，包括擁有反擊的能力。



兩人在地區問題上，重申密切合作以促進自由開放的印太地區：在台灣問題上的基本立場不變，強調台海和平穩定，呼籲兩岸和平解決分歧；北韓議題上繼續尋求完全無核化；並反對俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，會繼續對莫斯科實施制裁。





岸田形容，日本周邊地區的局勢變得越來越不穩定，東亞可能會是下一個烏克蘭。





中國外交部上星期回應，美日所謂「自由開放的印太地區」，其實是搞小圈子、製造分裂對抗，粗暴干涉別國內政，呼籲兩國摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止製造假想敵、把新冷戰思維引入亞太地區。





俄羅斯也批評，美日聲明反對俄方在烏克蘭使用核武，但岸田並沒要求拜登為美國在二戰對日本投下原子彈道歉，顯示日方對美國卑躬屈膝。

