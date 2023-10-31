新西蘭懷特島火山擁有人被裁定一項罪名成立明年判刑

Scenes From Whakatane Ahead Of One Year Anniversary Of Deadly White Island Whakaari Volcano Eruption

新西蘭懷特島 (White Island、毛利語稱為 Whakaari）攝於 2019 年 12 月 8 日。12 月 9 日該火山爆發，釀成島上 22 人死亡、20 多人受傷。 Credit: Phil Walter/Getty Images

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有關於新西蘭懷特島 2019 年 12 月火山爆發造成 22 死亡的審訊中，最後一個尚未知道結果的被告，昨日終於知道地方法院法官的裁決。

法官對該公司所面對的兩項控罪的其中一項，判處罪成。

至於第二項與該公司員工安全有關的控罪，則被撤銷。

根據奧克蘭地方法院裁定，簡稱 WML 的 Whakaari 管理有限公司，即是土地擁有人 Andrew、James 和 Peter Buttle 的控股公司，未有履行到對火山遊客的義務。

Evangelos Thomas 法官表示，鑑於這座不可預測的火山的存在的明顯風險。發生今次安全審核失效的情況，真的令人難以置信。

這是由新西蘭監管機構 Worksafe New Zealand 所提出，有史以來規模最大的一次訴訟，昨日 10 月 31 日法庭的判決，為歷時長長達 11 星期的審判畫上休止符。

判刑已定於明年二月進行，有關機構面臨最高 130 萬元的罰款。

詳情請收聽溫楚良以下呢節報導。
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