新西蘭懷特島火山擁有人被裁定一項罪名成立明年判刑

法官對該公司所面對的兩項控罪的其中一項，判處罪成。





至於第二項與該公司員工安全有關的控罪，則被撤銷。





根據奧克蘭地方法院裁定，簡稱 WML 的 Whakaari 管理有限公司，即是土地擁有人 Andrew、James 和 Peter Buttle 的控股公司，未有履行到對火山遊客的義務。





Evangelos Thomas 法官表示，鑑於這座不可預測的火山的存在的明顯風險。發生今次安全審核失效的情況，真的令人難以置信。





這是由新西蘭監管機構 Worksafe New Zealand 所提出，有史以來規模最大的一次訴訟，昨日 10 月 31 日法庭的判決，為歷時長長達 11 星期的審判畫上休止符。





判刑已定於明年二月進行，有關機構面臨最高 130 萬元的罰款。



