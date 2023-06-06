【基因揭發一場冤獄 ?】霍碧謀殺 4 名親兒坐牢 20 年獲赦免

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坐了 20 年監的 Kathleen Folbigg 獲釋後去到友人 Tracy Chapman 位於新州北岸的農場。她說不懷怨恨之心。 Source: AAP / SUPPLIED/ PR Handout Image

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因謀殺 4 名年幼親生子女罪名成立而被判監 40 年的 Kathleen Folbigg (霍碧)，在坐了 20 年牢後，因發現對她有利的新證據，讓她獲得新州總督特赦。昨天 (星期一) 已經出獄。

霍碧現年 55 歲。她被控在 1989 至 1999 年間，殺害 4 名年 19 天至 19 個月大的年幼子女， 在 2003 年被判囚 40 年。

不過，她一直堅稱自己是無辜的。

有人在她定罪後，把她稱為澳洲有史以來最殘酷的連環女殺手。她的丈夫和她的寄養家庭的姐妹當年有份出庭作證，指控她謀殺親兒。
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Tracy Chapman (左) 是霍碧的好友，她是少數相信霍碧沒有殺害親生子女的人。沒有她的努力，相信霍碧也不會獲得特赦。 Source: AAP / LEIGH JENSEN
不過，由於她有一位舊同窗在這麼多年來一直為她奔波，結果，發展一日千里的醫學科技，或許能助霍碧洗脫那個殺害親兒罪犯的污名。這位同窗叫做 Tracy Chapman。

為何新州律政廳長 Michael Daley (戴利) 會建議新州總督 Margaret Beazley (比茲莉) 將霍碧赦免呢？
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2019 年，新州死因庭對霍碧被定罪一案展開調查，霍碧通過視像作供。 Source: AAP / JOEL CARRETT
原來根據現時的基因科技，霍碧和她兩名女兒 Sarah 和 Laura 的 calmodulin 2 基因存有一種突變。

至於該隻基因的功用，是產生卡爾莫杜林蛋白 (calmodulin protein)，該蛋白對保持心臟跳動至關重要。

據悉，calmodulin 2 基因出現突變甚為罕見，平均 3,500 萬人裡只有一例。另外，她的二子 Patrick 也可能因一種潛在的神經遺傳性癲癇致死。而這些新發現，讓人懷疑她的長子 Caleb 是否也有可能是死於自然原因。

霍碧在出獄後表示，她的內心並沒存有任何仇恨。她會好好享受這得來不易的自由，很多事物對她來說十分新奇。

雖然霍碧獲得特赦，但這並不代表她的定罪便因此得到平反。不過外界相信，她距離這個日子也不會很遠。

外界還很好奇想知道霍碧是否會因為這場冤獄而獲得巨額賠償。

詳情請收聽溫楚良和蔡苡雯這節時事報導。
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