今日大事（６月６日）

外界對烏克蘭是否已反攻俄羅斯端測不一

外界對烏克蘭是否已經展開對俄羅斯的反攻，端測不一。





俄羅斯早前聲稱已擊退烏克蘭在頓巴斯地區的大規模進攻，但烏克蘭總統澤連斯基顧問「波多利亞克」 (Mykhaïlo Podoliak)則作出否認，他在社交媒體上發文表示，俄羅斯正擊退一場「並不存在」的進攻。





烏克蘭當局亦警告話，俄羅斯正增加發佈虛假信息的數量，而烏克蘭任何的回應，都可能會成為俄國指揮官的寶貴情報。





雖然烏克蘭對其軍事活動保持沉默，但觀察組織【戰爭研究所】在內的機構就認為，烏克蘭確實有增加軍事活動。





而烏克蘭總統澤連斯基亦暗示，正採取反擊行動。





「俄羅斯對烏軍在當地所採取的行動作出歇斯底里式的反應，是因為敵人知道，烏克蘭是勝利一方。」





另一方面，克里姆林宮表示，俄國仍然願意一如美國呼籲，就雙邊控制軍備事務進行對話。



俄國未確認會就「戰略核彈條約」對話

美國國家安全顧問沙利文上星期發表聲明，指美國遵守新削減戰略武器條約 （START），並在直至 2026 年到期前為止，將限制美俄雙方部署戰略核彈頭的數量，不過，俄羅斯總統普京 (Vladimir Putin)在 2 月時，則暫停了該國參與有關條約。





克里姆林宮發言人佩斯科夫說：「俄羅斯對對話仍持開放態度，但他們首先要亦了解建議的內容。俄國希望通過外交渠道確認有關聲明的內容，然後再考慮建議對話的形式。」



因殺害4子女被判坐牢20年 新州女子罕有獲無條件特赦

被判謀殺罪成而坐牢20年的新州女子，因案件出現合理疑點，獲無條件特赦。





55歲的新州女子霍碧（Kathleen Folbigg）被控在1989至1999年間殺害4名年幼的子女，在2003年被判囚40年。





但最近的一項調查發現，死者有基因變異，可能是屬於自然死亡，因而對她被判罪存在合理懷疑並提出特赦獲批。





一直支持霍碧的人表示，相信她是清白，如今知道她獲得特赦，認為這是一個具有里程碑意義的時刻。





前麥格理銀行家兼霍碧信託基金的董事耶茨（Peter Yates），在裁決後發表講話。





耶茨說：「今天是偉大的一天，我們為霍碧感到非常高興，一個可憐的、無辜的女子，因為做了一些她從未做過的事情而被監禁了 20 年。」





「霍碧強調自己無辜。兩年以來，我們亦僱用了一個非常龐大的團隊，投入了非常巨大人力物力，加上新州市民的理智及諒解，最終促成今日這個意想不到的結果。」



總理：兩名澳洲死囚已獲越南特赦

總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 宣佈，兩名在越南面臨死刑的澳洲人已獲特赦。





艾巴尼斯訪問越南重返澳洲後表示，，他在周日上午向越南總理提出交涉，兩名澳洲人被判死刑的案件、取得了「重大突破」，兩人下午已獲得到越南的國家主席簽署特赦令。





基於隱私原因，艾巴尼斯並無透露兩人姓名，但指，兩人的家屬已得悉事件，並感到非常欣慰，艾巴尼斯又指，澳洲與越南這個夥伴國正建立「牢固的關係」。



托勒斯島民控告澳洲政府未能阻止氣候變化

兩名托勒斯島民向聯邦政府提出訴訟，指政府未能阻止氣候變化，對他們社區構成威脅。





提出訴訟的是來自 Boigu和 Saibai島的長老 Pabai Pabai 和 Paul Kabai。





Paul Kabai 長老說：「到了2029 年，托勒斯海峽的大部分低窪島嶼將被淹沒，而Saibai島和Boigu島、將是最早消失的島嶼，因為威脅是確實存在。」





而Boigu島的居民Benny Dou亦表示，今次訴訟並非只為自己，亦是為了他的孩子及後代。他相信，如果澳洲政府看到他們在當地的實際生活情況，估計對方就會盡力拯救這些寶貴島嶼及所剩無幾的資源。





他們的代表律師指，今次是澳洲首次有人向聯邦政府提出有責任保護大眾免受氣候變化影響的訴訟。未來兩星期，有關的聽證會將在 Boigu、Badu、Saibai 島和凱恩斯舉行。



歐盟呼籲公司需標註「AＩ生產內容或含虛假信息」

歐盟呼籲所有使用人工智能工具的公司，需要標註由這類工具生產的內容可能含有虛假信息，，以作為打擊假新聞工作的一部分。





歐盟專員朱羅娃（Vera Jourova） 表示，擁有 ChatGPT 同 Bard 等人工智能工具的公司，可以對一些從未發生過的事件「無中生有」，這對打擊虛假信息的工作帶來新挑戰。





「（因此，）我們希望這些平台式、向一般用戶列明，哪些是由人工智能工具產生、而並非是由真人開發及創造的文字或視覺效果，並強調訊息是由電腦生成，因為一般用戶往往被各項事情分心，令他們不容易分辨真偽。」





由微軟 OpenAI 所負責的 ChatGPT、 經已成為歷史上增長最快的人工智能消費者應用程式，但好多人亦越來越擔心該程式傳播虛假信息的能力，及有關技術是否會被濫用。



中美就「鍾雲號」爭端各執一詞

在北京，中國外交部發言人汪文斌，就美國指責解放軍日前在台灣海峽，攔截美軍導彈驅逐艦「鍾雲號」一事發言，指是「美方滋事挑釁在先，中方只是依法依規處置。」





美國印太司令部早前亦發表聲明指，「鍾雲號」與加拿大護衞艦「蒙特利爾號」星期六共同穿越台灣海峽，按國際法執行例行的航行任務，期間解放軍「蘇州號」以「不安全方式」攔截「鍾雲號」，雙方相距只有137米，迫使「鍾雲號」減速避免碰撞。美軍批評解放軍做法違反海事規則。





汪文斌指：「中方一貫尊重各國依據國際法享有的航行和飛越自由，中國軍隊採取的行動是應對有關國家挑釁的必要舉措，完全合理、合法、安全同專業。」





美國公開事發時的影片，則顯示當時解放軍驅逐艦「蘇州號」駛近「鍾雲號」，並橫切到「鍾雲號」前方。



美國助理國務卿展開訪華行程

美國主管東亞及太平洋事務的助理國務卿康達、於昨日展開訪華行程，聯同負責兩岸事務的白宮國家安全委員會資深主任貝蘭，與中方官員討論雙邊關係的關鍵議題。





中國外交部發言人汪文斌表示，兩人昨天早上與外交部美大司司長楊濤舉行會談，下午則與副外長馬朝旭會面。





美國國務院表示，雙方會上進行了坦誠和富有成效的討論，是保持溝通渠道開放、鞏固近期兩國高層交往的一部分，就美中關係、兩岸問題和溝通渠道等議題交換意見。



ACCC呼籲減低澳洲兩大航空公司壟斷情況





澳洲競爭及消費者公署（Australian Competition and Consumer Commission）表示，航空業缺乏競爭，是導致機票價格高昂，以及服務差劣的原因。





公署表示，超過 90% 的本地乘客均乘坐維珍或澳洲航空集團的航班。主席戈特利布（Gina Cass-Gottlieb）亦指，航空業仍然被這兩間航空公司壟斷，對消費者不利。





她呼籲應讓小型航空公司的客機，獲得更好升降時段及位置，並呼籲政府介入，建立航空業爭端專員工署，來處理有關投訴。





「這些（建議中的安排）實際上可以加強航空公司的問責力度，亦會鼓勵他們改善服務，促進良性競爭。」



儲備銀行料今日或宣佈再次加息

外界預料，澳洲儲備銀行今日將宣佈再次加息。如果成事，將會是一年多來的第 12 次加息。





儲銀今日將召開議息會議，經濟學家預測，由於遏止通脹的措施仍未令經濟降溫，特別是家庭開支、勞動力市場和樓市，意味著利率可能會上升或保持不變。





比較網站 Canstar 的最新研究發現，之前的11次加息，已促使借款人重新評估他們的財務狀況，在 669 名受訪者中，近一半的人更改了他們的貸款安排。當中35% 的受訪者認為，更改貸款是為了減少額外還款而只還最低利息，而有 26% 的人則在對沖戶口內提款或供款。



年收近2萬宗可疑報告 稅局籲市民慎防詐欺

澳洲稅務局表示，在過去一年收到近 20,000 宗可疑報告，呼籲市民在納稅時保持警惕，慎防詐欺。





金融服務部長鍾斯（Stephen Jones）警告，隨著納稅人準備提交報稅表，預計詐騙活動會增加。





騙徒可能會透過假的 myGov 網頁登錄頁面的連結與登入的人聯繫，從而冒充稅務官員進行詐騙。



【體育消息】

法國網球公開賽第4圈賽事，男單4號種子、挪威的魯迪以直落3盤擊敗智利的查利，晉級8強。





賽事十分緊湊，首盤雙方以6比6打平，需要打決勝局，同時，在第2及第3盤，雙方亦打成平手，不過，魯迪最終兩盤都以7比5鎖定勝局。





至於女子組方面，突尼西亞的查寶雅亦打入半準決賽，她表示，很高興能在其職業生涯中首次打入法網半準決賽。









