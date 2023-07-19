關嘉亮：畫畫抒發情緒 按照幾個步驟「起碼」不會太差

很多小朋友參加了這個在 Box Hill Library 舉行的「抒發畫」工作坊。 Credit: Kelvin Kwan 關嘉亮 這個班是由維州關注身心健康的團體 Serenity Life Balance (善思雅趣) 主辦的。





這個班「抒發畫」班的構思者和導師，便是 Kelvin 關嘉亮。



小朋友拿著他們得意傑作，多得關嘉亮 (右二) 的親自指導。 Credit: Kelvin Kwan 關嘉亮 據 Kelvin 表示，「抒發畫」與「書法畫」諧音， 他說抒發，即是 Express 自己，抒發自己的情緒，但很多搞創作的人，也不懂抒發的真諦。





很多人擔心，自己不懂畫畫，從未想過拿起支畫筆來到抒發自己，但 Kelvin 表示，其實很多人受到制肘，例如「畫得不好」、「不懂技巧」、「不知從何開始」、「不知道在哪裡買工具」、「沒人教我」等等理由，所以才不敢以畫畫方式來表達自己。



據 Kelvin 關嘉亮說，只需按照幾個簡單步驟，作品的藝術性不會太差。 Credit: Kelvin 關嘉亮 Kelvin 說，其實只要依循幾個簡單的步驟，即便你完全不懂畫畫，也可以創作出一些起碼「不太差」的藝術品。





究竟 Kelvin 有哪些法則呢？

