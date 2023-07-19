關嘉亮：畫畫抒發情緒 按照幾個步驟「起碼」不會太差

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Kelvin Kwan (關嘉亮) 來到 SBS 電台解釋他如何構思「抒發畫」工作坊。 Source: SBS / Aaron Wan

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來自香港、現居於墨爾本的書法家兼畫家 Kelvin Kwan (關嘉亮) 今年 5 月底，在墨爾本 Box Hill 圖書館舉辦了一個「抒發畫」工作坊 (Expressive Drawing Workshop)，給市民大眾參與，參加者無須懂得畫畫。

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很多小朋友參加了這個在 Box Hill Library 舉行的「抒發畫」工作坊。 Credit: Kelvin Kwan 關嘉亮
這個班是由維州關注身心健康的團體 Serenity Life Balance (善思雅趣) 主辦的。

這個班「抒發畫」班的構思者和導師，便是 Kelvin 關嘉亮。
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小朋友拿著他們得意傑作，多得關嘉亮 (右二) 的親自指導。 Credit: Kelvin Kwan 關嘉亮
據 Kelvin 表示，「抒發畫」與「書法畫」諧音， 他說抒發，即是 Express 自己，抒發自己的情緒，但很多搞創作的人，也不懂抒發的真諦。

很多人擔心，自己不懂畫畫，從未想過拿起支畫筆來到抒發自己，但 Kelvin 表示，其實很多人受到制肘，例如「畫得不好」、「不懂技巧」、「不知從何開始」、「不知道在哪裡買工具」、「沒人教我」等等理由，所以才不敢以畫畫方式來表達自己。
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據 Kelvin 關嘉亮說，只需按照幾個簡單步驟，作品的藝術性不會太差。 Credit: Kelvin 關嘉亮
Kelvin 說，其實只要依循幾個簡單的步驟，即便你完全不懂畫畫，也可以創作出一些起碼「不太差」的藝術品。

究竟 Kelvin 有哪些法則呢？
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不知道關嘉亮畫的這幅「滄海一聲笑」時，又是否按照一套既定法則去畫的呢？ Source: SBS / Aaron Wan
在今天的【社區專訪】裡，溫楚良請來 Kelvin 關嘉亮和大家講解，這個工作坊他是如何構思出來的，和當天的參加者有些什麼反應。
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