新手及移民父母指南：囝囝囡囡返學後常病點應對？

要點： 建議盡早將嬰兒和幼兒送入幼兒教育中心，以幫助父母早日重返職場。

首為人父母的人和移民，可能會因為孩子托兒後頻繁生病感到困擾。

一些不符合領取 Centrelink 托兒補貼政策的移民，可能要全額自資「托兒費」。

在孩子生病時不將孩子寄送到托兒服務，是對其他孩子負責任的表現。

在澳洲，移民缺乏家庭支援，當他們需要為口奔馳時，未必能依賴父母照顧孩子。





因為幼兒教育能讓父母能重返職場工作，在澳洲這個移民國家就顯得尤為重要，亦備受推崇，





雖然嬰幼兒在幼教機構時會繁殖生病，令不少家長感到「頭痛」困擾。但據說定期讓孩子參加托兒服務可以有助他們建立免疫力，為他們在社交和學業上做好準備。





然而，在幼兒教育的托兒服務中，孩子更「大機會」與傳播感染的細菌互動，是他們免疫系統開始學習的階段。



醫生通常認為多數感染在不需要特定醫療治療的情況下會自行減退。 Credit: The Good Brigade/Getty Images 在沒有任何支持後盾的情況下，對於首為父母的人而言，在將孩子送到日托後，孩子可能會頻繁生病，由於新手父母缺乏應對經驗，他們可能會感到恐慌或很快會筋疲力盡。





Jyoti Sandhu是墨爾本的一名幼兒教育工作者。





她表示，在家長為孩子報名之前，托兒機構會向他們提供一個簡介會，讓他們了解環境。



在家中，是一個非常安全的環境，孩子只會接觸到少數成年人。但在托兒機構中，小孩會接觸到許多其他小朋友和成年人。他們感染某種疾病是非常正常。 Jyoti Sandhu

她補充，儘管大多數在托兒機構感染到的疾病不需要太擔心，但有些可能會嚴重傳染。





澳洲墨爾本的家庭醫生Amir Saeedullah博士看到很多幼兒在從托兒所中感染疾病。





他表示：「我們看到了許多年齡屆乎六個月到五歲之間的兒童...在冬天，我們遇到的感染主要是上呼吸道或下呼吸道感染和中耳炎。在夏天，除了這些，我們還看到了許多小孩胃腸感染。」





他指「在100名去托兒所的孩子中，有 20至30名孩子經常感染這些疾病。 」



新移民因為缺乏支持網絡，因而在孩子生病時通常會面臨額外的挑戰。 Credit: MoMo Productions/Getty Images 尼基塔（Nikita）首為人母，她的兒子18個月，數個月前開始上托兒所。





她說：「兒子每周去一次托兒所... 他曾經得過兩次嚴重流感，醫生開了抗生素和類固醇，因為扑熱息痛及布洛芬對他並無作用。他甚至感染手足口病。」





對父母來說，被要求在上班途中，將生病的孩子接回可能令他們十分沮喪。





如果孩子經常生病，父母亦可能因經常向僱主請假而未能工作而感到擔憂。



像我們這樣的新移民並不合資格獲得托兒補助，必須完全自資，因此是每日 125 元。如果因為（他）生病而未能托兒，仍然需要支付全費，情況更雪上加霜。 尼基塔

Saeedullah醫生解釋怎樣被視為「生病的孩子」。





他說：「僅僅因為流鼻涕，我認為沒有理由讓孩子回家。如果有其他感染的徵兆，例如發燒、咳嗽，或者如果一個較大的孩子抱怨喉嚨痛，或者如果孩子明顯看起來不舒服，我會支持將孩子送回家。」





Saeedullah醫生強調了必須由家庭醫生就感染風險徵兆進行檢查，包括高燒（約39-40度），與流鼻涕相關的明顯減少的液體攝入量，腹瀉，嘔吐或任何新的皮疹。





幼教工作者 Sandhu女士解釋為何孩子在生病後，讓他留在家中十分重要。





她說：「我知道父母需要請幾天假，陪伴生病的孩子，但這是為了孩子的最佳利益...如果孩子病得很重，父母可能需要將他們送往醫院，恢復所需的時間會更長。」





她同時表示，不將生病的孩子帶到托兒所，是對該設施中其他兒童的責任。





同時建議經常洗手，並與患有流感或胃腸炎的孩子保持安全距離。



建議經常洗手，並與患有流感或胃腸炎的孩子保持安全距離。 Credit: Maskot/Getty Images/Maskot Saeedullah醫生亦強烈支持為兒童提供良好的營養和及時接種疫苗。





他建議：「大多數來看診的孩子都是挑食的，容易缺乏營養，如缺鐵和維生素D。因此，以片劑或液體形式補充營養可以提升他們的免疫力，進一步降低他們感染的機會。」





他補充：「另一個重要的工作是讓兒童接種疫苗...接種了疫苗的孩子可以得到保護，同時也保護了因某種醫療原因無法接種疫苗的孩子。」





澳洲的大多數幼教中心都支持聯邦政府指定的疫苗接種。





Sandhu補充：「有些家長選擇不替孩子接種疫苗。我們對此有不同的規定和指導方針。如果在托兒服務中爆發了疫情，我們建議未接種疫苗的孩子的父母讓他們在家中，因為他們沒有這種免疫力。」





她強烈主張讓孩子在公園和遊樂場等自然環境中活動，而不是在室內遊樂中心等設施中，以增強他們的免疫力。



