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【夏日甜點】芒果班戟卷

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芒果班戟卷 Credit: 下廚房

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Published 1 December 2022 at 9:48am
By Tracy Lo, Mrs May Lee
Source: SBS

不知不覺又到芒果季，不少得用芒果造的甜點，李太在《美食速遞》中跟大家分享芒果班戟卷。

Published 1 December 2022 at 9:48am
By Tracy Lo, Mrs May Lee
Source: SBS

材料：


熟芒果 1個（大）、低筋面粉 60克、鮮奶 半杯、雞蛋黃1個、牛油 1湯匙

甜椰漿材料：

椰汁　半杯、砂糖 1茶匙、栗粉 半茶匙、幼鹽 ¼茶匙

做法：

  1. 將甜椰漿材料放入鍋內，用小火煮成糊狀。
  2. 芒果去皮，去核，切成粗粒。
  3. 低筋面粉篩勻，倒入鮮奶及雞蛋黃拌成滑漿狀。
  4. 平底鑊內加入少許牛油，拿一小勺粉漿，用中小火煎成兩面金黃色，待涼。
  5. 每塊班戟皮放上適量芒果粒，捲成長條狀享用時塗上生椰漿即可。
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