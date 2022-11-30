【夏日甜點】芒果班戟卷

SBS廣東話節目其他收聽方法 【夏日甜點】芒果班戟卷Play07:32SBS廣東話節目其他收聽方法 芒果班戟卷 Credit: 下廚房下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.19MB)Published 1 December 2022 at 9:48amBy Tracy Lo, Mrs May LeeSource: SBS 不知不覺又到芒果季，不少得用芒果造的甜點，李太在《美食速遞》中跟大家分享芒果班戟卷。Published 1 December 2022 at 9:48amBy Tracy Lo, Mrs May LeeSource: SBS材料：熟芒果 1個（大）、低筋面粉 60克、鮮奶 半杯、雞蛋黃1個、牛油 1湯匙甜椰漿材料：椰汁 半杯、砂糖 1茶匙、栗粉 半茶匙、幼鹽 ¼茶匙做法：將甜椰漿材料放入鍋內，用小火煮成糊狀。芒果去皮，去核，切成粗粒。低筋面粉篩勻，倒入鮮奶及雞蛋黃拌成滑漿狀。平底鑊內加入少許牛油，拿一小勺粉漿，用中小火煎成兩面金黃色，待涼。每塊班戟皮放上適量芒果粒，捲成長條狀享用時塗上生椰漿即可。更多內容【美食速遞】清新檸檬蛋糕球【美食速遞】菠蘿冰分享Latest podcast episodes鮑威爾發言後 美股隨即造好SBS 新聞簡報（11月30日）【疫苗快報】澳洲研發突破性疫苗新技術（11月30日）前國會議員廖嬋娥分析【 維州自由黨】為何競選失利？