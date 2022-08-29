移居偏遠地區人數增 鄉郊到底有何吸引?

由聯邦銀行和澳洲鄉鎮區域研究所(The Regional Australia Institute) 的新數據反映，從主要城市移居到偏遠地區的人增加，但整體離開首都和大城市的國內移居數目，正逐漸減少至疫情前水平。





移居比例最高的五個地方政府區域包括黃金海岸（Gold Coast）、陽光海岸（Sunshine Coast）、大吉朗地區（Greater Geelong）、臥龍崗（Wollongong）和麥格理湖（Lake Macquarie）。





聯邦銀行區域和農業銀行業務執行總經理福勒 （ Paul Fowler） 解釋，從首都城市到偏遠地區的淨移民持續增加。今天從城市到偏遠地區的淨移民，相比疫情前增加 30%。





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但他指出，根據本季度報告，移民速度略有回落，按季度比較減少 16.5%，但移居往偏遠地區的澳洲人數，仍高於歷史整體水平。





是什麼造成這樣的趨勢呢?福勒解釋，有數個原因，首先是工作——偏遠地區的就業市場非常強勁——整個澳洲偏遠地區有超過 86,000 個職位空缺，他又透露有一個有趣的統計數據，就是在吉朗的工作崗位數量是房屋數量的10倍。





而在東岸最多人移居去的地方，就是州首府城市附近的沿海城市， 其中包括黃金海岸、陽光海岸、吉朗和臥龍崗。





五個增長最快的地方政府區域中，有三個位於南澳，而在南澳東南部的甘比爾山（Mount Gambier）則排名第一。





新州的巴瑟斯特(Bathurst)首次進入前五名。





機構VERTO是位於巴瑟斯特的非牟利組織，為個人、殘障人士、原住民和托勒斯海峽島民提供培訓，麥韋斯是機構的行政總裁。





麥韋斯表示，在新冠疫情期間和疫情後，雪梨肯定有人口外流和移民，他指在新州中西部的失業率非常低，如果有人想要一份工作，那裡就會有工作。經濟增長也令人鼓舞。他又指，現時有更多學徒，猶其是在建築行業，反映了移居的情況，很多正在興建的住宅，但也有很多基礎設施項目。





他說，這是沒有人預料到的新冠病毒的帶來的影響。





麥韋斯認為，這是很好的影響，因為當人口增加，所有其他的企業都會隨之而來。他在中西部也看到很多人可能在經營微企業，他們選擇搬到偏遠地區，享受生活並遠距離經營業務，每周只去雪梨一兩天。他們把時間和收入都花在了偏遠地區。





數據亦顯示，在澳洲從繁囂的城市搬到偏遠地區和較小社區的人，主要是出生在千禧世代。





在疫情前，年齡24 至 40 歲的千禧世代，是從城市遷移到偏遠地區的主要年齡群組，但之後移居偏遠地區的人士年齡漸趨年輕。





在新州，搬往偏遠地區的人的年齡中位數從疫情前的3 歲降至33歲。





在南澳，年齡中位數從38歲減至34歲，在昆州，則從35歲變為33歲。



但即使移居人數放緩，租金價格上漲和偏遠地區住房供應量減少等問題，亦引發民眾呼籲制訂聯邦計劃，幫助社區應對不斷增長的人口需求。





澳洲鄉鎮區域研究所首席執行官里奇（Liz Ritchie）表示，人們在選擇偏遠地區的生活時會更快樂，因此需要為澳洲偏遠地區建立一個可持續的模式，以適應人口趨勢不斷變化。





澳洲鄉鎮區域研究所首席經濟學家霍頓 （Kim Houghton）表示，數據太有價值。他認為在這一年進行季度分析 ，有不錯的發現。數據反映誰正搬往澳洲偏遠地區以及他們為什麼要搬家。與上一個財政年度相比，甘比爾山的城市人口幾乎翻倍，社區有巨大的變化。



