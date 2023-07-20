【長者遭電槍致命案】細節公開家人感震驚

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2023 年 5 月 17 日，95 歲患有退智症的養老院院友 Clare Nowland 因手持牛扒餐刀不放下，最後遭到場警員電擊，一星期後在醫院去世。 Source: AAP / SUPPLIED/PR IMAGE

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今年五月有養老院內長者被警員用電槍擊中後致死一案，最高法院周二舉行過「保釋聆訊」後，案情簡報亦在昨日下午開外公開，但95歲死者諾蘭的家人對報告內容感到慎怒及震驚。

案發簡報記錄了諾蘭在Kooma的Yallambee Lodge的養老院驚動警方及被電擊的經過，

據悉喺中咗據報告內容指，院方發現本身有認知障礙症的諾蘭於凌晨 3點，在助行架的輔助下，曾進入院內至少其他三名院友的房間，並手持牛扒餐刀，靠向對方的床上。

高級警員懷特 (Kristian White) 接報到場處理時，曾一度向諾蘭展示電擊槍，並向方發出警告，指對方「將會受到電擊槍的攻擊。」但報告亦顯示，當時諾蘭仍然拿著刀、指向站在大約兩米距離右左的另一名警官。

根據警方的陳述，懷特疑似在要求諾蘭停止動作不果、並在實際使用電擊槍前，曾一度粗俗地表示：「na bugger it（別管了）。」

簡報亦指，當時仍然扶著助行架，並相信他遭到電擊後向後摔倒，其頭部亦撞到地板並受重創，當諾蘭被送往醫院時，醫院發現其腦部有嚴重出血，她隨後亦於院內死亡。

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諾蘭的家人與周二已率先收到警方的案情簡報，而諾蘭的家人透過律師蒂爾尼表示，目前需要私心的時間同空間，去消化這份簡報的內容。但他們亦表示，對簡報的內容感到「慎怒同震驚」。

根據新州警方的標準執法行動指引表明，除非有特殊情況，否則警員係唔可以向長者或殘障人士使用電擊槍。

涉事的警員懷特，事發後亦被指控「因魯莽行動造成他人嚴重身體傷害」、「襲擊造成他人實際身體傷害」及「普通襲擊」等多項罪名，新州警察廳亦要求他停職12年。

與此同時，一名持刀男子，昨晚被警察用電槍及實彈槍射擊後死亡，當局已表示會成立獨立調查組對這宗案件進行調查。

有緊急服務人員昨晚約11 點 50 分接到求助電話，要求派員前往雪梨Glebe區Frankyln街的一處住宅，查探一名 43 歲男子的安危。

據報警察在抵達現場後，發現持刀男子並一度展開「對峙」。

警方發言人事後證實：「（期間），一名警官向男子作出電槍攻擊，另一名警官隨後亦曾開槍。」

事後，新州救護車隊的醫護人員、亦曾對涉事男子進行搶救，但對方最終亦當場死亡。

「新州犯罪指揮部」兇殺組的重大事故小組將對男子的死亡情況進行調查。調查將涉及由驗屍官及執法行為委員會，作出獨立審查和監督，驗屍報告亦將很快出爐。

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