研究：核戰一旦爆發 全球或多達 50 億人死於饑荒

最近，美國新澤西羅格斯大學（Rutgers University）的科學家發表一項研究，就目前地緣政治衝突及國際形勢，假設任何一方擦槍走火或誤判而引發核戰，他們計算的數學模型將核戰設定為不同等級：小規模核戰例如印度與巴基斯坦，預計總共會有兩億人死亡。大規模的核戰，可牽涉美、俄、英、法、中等五大核強國，而最危險的美俄中核強權的核戰，將可能會有約五十億人從地球上消失。電影情節中一夜間人類消失了一半並非危言聳聽，只是消失了的人永不會再回來。





羅格斯大學的教授Professor Alan Robock表示，核戰爭的直接影響是可怕的，正如過去在日本廣島和長崎看到的那樣。研究人員指出，只要五百萬噸核塵埃進入大氣層，就足以造成大規模飢荒！因此「核強權等級」的核戰，直接因核爆死亡的人數可能僅為1.64億人；但隔年將有25億人因缺乏糧食而遇難，若達到研究設定最高核塵埃噸數1.5億噸，則直接死亡人數為3.6億人，以及高達50億人於隔年死於飢荒。





研究人員模擬了核戰後陽光減少和溫度下降對農業的影響。發現大多數國家的卡路里農産品至少減少了90%；僅少數地區，如澳洲、阿根廷以及巴拿馬、巴拉圭和海地這類國家，能夠保持卡路里農産品的產量，原因是這些地方已經種植大量小麥，而且人口相對較少。研究人員解釋，核冬天（Nuclear winter）氣溫相對較低，農作物生長季節相對較短；而地球上中高緯度地區的國家受核戰影響的衝擊最為劇烈。而澳洲得益於遠離核戰場景的地理因素，小麥較能挺過相對不嚴重的核冬天，而成為全球極少數的「綠色」安全地帶。





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昆士蘭科技大學（Queensland University of Technology）數學科學學院的研究員Ryan Heneghan表示澳洲有足夠的糧食，可以自給自足。但倘若發生核災難能否將本國食糧運送到主要城市中心是另一個令人關注的問題。小麥佔澳洲人口卡路里攝入量的近50%。Ryan指出，澳洲人必須繼續種植足夠的小麥，養活自己。





雖然澳洲國內食物供給仍然足夠，但可以想像到，萬一發生核戰會有來自亞洲的難民船隊趕來澳洲；因此海外難民對澳洲將會構成壓力。研究人員也呼籲，數據結果明確告知人類要永遠避免核戰爭的發生。





