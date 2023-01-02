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林道英 39 義工：也夠了 墨爾本大龍新年將出動

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Eng Lim in Chinatown, Melbourne

墨爾本大龍會主席林道英在墨爾本做了 39 年義工。 Credit: Aaron Wan/ SBS

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Published 2 January 2023 at 4:24pm
By Aaron Wan
Source: SBS

今年 1 月 22 日是農曆大年初一，剛好是星期日，相信那天必定會吸引很多人參與與農曆新年有關的慶祝活動。

Published 2 January 2023 at 4:24pm
By Aaron Wan
Source: SBS
墨爾本唐人街 (Little Bourke St) 都會在當天早上 10 點開始到晚上 9 點，舉辦不同的慶祝活動，相信以大龍出遊最為吸引。
Eng Lim and the Big Dragon
林道英所屬的墨爾本大龍會，自 2015 年起負責墨爾本唐人街的農曆新年慶祝活動。 Credit: Eng Lim
在今天的【社區專訪】裡，溫楚良邀請了墨爾本大龍會主席 Eng Lim (林道英) 和大家介紹大龍出動的時間 (貼士：大家想欣賞大龍的話，最好於早上 11 點半到 下午 1 點來到唐人街)。

她說，大龍每次出巡，需要約 150 人才能成事。

另外，林道英還說，她於 1982 年來到墨爾本， 1983 年投入義工行列，去年是她當義工的第 39 個年頭，她說有點累，所以選擇正式退休。究竟她有些什麼趣事可以和大家分享呢？
Danny Doon
墨爾本唐人街協會主席曾柱生 Credit: Aaron Wan/ SBS
另外，溫楚良還訪問了墨爾本唐人街協會主席曾柱生 (Danny Doon) 和大家探討一下墨爾本唐人街商戶的情況。

詳情，請收聽這節專訪。
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