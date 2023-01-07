【年年有餘】養魚新手怎樣入門？

要點 魚是較為容易照顧的寵物，但初入門者也要考慮周詳。

養魚首要是選擇適當的品種，也要注意那些品種不能混合飼養。

必要考慮的設備：魚缸、魚糧、濾水器、水泵、暖管、其他擺設。

適度清潔魚缸和換水足以為小魚提供安全穩定的環境。

根據 愛護動物協會 統計，澳洲是全球最愛養寵物的國家之一，有六成家庭養有寵物，其中最多是養狗，其次是養貓，原來第三是養魚。是否因為養魚比較容易照顧，也有「 年年有餘」的好意頭？





選擇適當的品種





首先要小心選擇適當的品種。魚是冷血動物， 但有一些較為怕冷，魚缸內要設置暖管。一些魚因為比較“粗生”，較受歡迎，例如金魚。而飼養鹹水魚的要求較高，不是初養魚者的最佳選擇。





初次養魚當然希望選擇較容易生存的種類，除了上述的金魚之外，還有嬌小漂亮的彩雀魚、及紅劍魚等，都是適當的選擇。





除了選擇適當的品種之外，有一些種類是不適宜混在同一個魚缸，例如一些“鬥魚”，極為兇惡。另外一些鹹水小龍蝦可在魚缸飼養，但原來小龍蝦不吃魚糧而吃活魚，千萬不能與魚養在同一個魚缸！



魚缸





接著就是選擇魚缸。





雖然剛開始只是養兩條魚，魚缸也不能太小，因為小魚很快長大。另外，一些品種（例如金魚）的繁殖力很高， 魚缸很快會有“魚滿之患”。





此外，也需要預備一個後備魚缸，因為如果有小魚生病，就要把病魚放到一個小隔離缸，缸水裏放藥，代小魚痊愈再放回原來的大缸。





如有快要產卵的魚也要放進隔離缸，以免魚卵被其他魚吃掉。





其他設備





準備好魚缸之後，視乎選擇的品種也要準備一些設備。





一個有良好功能的濾水器是不可缺少。因為魚的排洩物或過多的魚糧長期累積會令水質變壞。濾水器會把污物過濾後讓清水回流到缸中。





水泵也是重要裝備，因為經過長時間及水裏的魚會令水中氧份消耗，水泵可補充水裏的氧氣。





一些品種的魚可能需要暖管保持水溫，就要考慮裝置。





另外，一些照明燈可增加觀賞度，還可擺設小石，或用清潔的沙鋪在缸底。亦可選擇適合的植物種在缸內，有些養魚者會選擇塑膠植物較為容易處理。植物除了美觀之外，也會為小魚提供藏身之所，有自然保護作用。活海藻更可製造氧份，改善水質。





魚糧





對熱帶魚來說，寵物店出售的粒狀或片狀魚糧都適合。但必需要參考包裝標籤建議的份量。初養魚者常擔心小魚食物不足，但要避免過量的魚糧會沉積在缸裏，導致水質變壞。





一些養魚專家認為用活蟲 （或稱水滋）餵魚可令魚的顏色更鮮艷。但如果活蟲來源不清潔，可能會帶有細菌或寄生蟲，將疾病引入魚缸 。所以要從信譽好的供應商購買。



換水和清潔魚缸





選擇養魚作為寵物是希望較為簡單，但也要經常清洗魚缸嗎？





魚缸內的水越能保持穩定越好，但也要定期更換，例如每星期一次，而每次只能更換三份之一缸水，保留大部分“舊水”。





另外，澳洲的食水含有「氟 」和「氯 」，如果含量過高可能會導致魚的死亡。所以應該一天前開水喉裝好一桶水，放過夜，讓「氟 」和「氯 」氣散去，再放進魚缸較為安全。



