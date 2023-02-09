孩子在澳洲成長 「這一課」不可或缺

རྨང་གཞི་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཆུ་རྐྱལ་འཛིན་གྲྭ་སྐབས་སྐད་ཆ་བཤད་བཞིན་པ།

小孩在泳池邊 Credit: FatCamera/Getty Images

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水上安全和游泳技能是澳洲每位兒童都要掌握的知識。家長應了解學會游泳的重要性，以及游泳課堂有哪些選擇。

要點
  • 游泳教學應包含水上生存與安全技能。
  • 兒童的水上能力取決於他們的年齡。
  • 小學有水上教育和游泳課，各州地也提供課堂消費券。
雖然水上活動在澳洲很常見，但溺水仍是幼童受傷和死亡的主要原因。

澳洲人因溺水每年有183人住院、23人死亡，其中 5 歲以下兒童有最大的遇溺風險。但這些悲劇其實可以透過水上安全與游泳教育來防止。

雪梨 Westmead 兒童醫院的創傷外科醫生SV Soundappan表示：「很多時我們覺得『這不會發生在我身上』，我們不應有這想法。這（溺水）會發生在任何人身上，尤其是0至5歲兒童，稍有不慎就會發生意外。」

在2022年，雪梨的兒童因遇溺而送院的個案增加。醫生表示，院方和救護車機構的專家都對此情況更新的警告。
澳洲是一個人們喜歡玩水的國家，我們喜歡水上運動、海灘、泳池。我們想提醒大家，讓孩子在水邊時保持安全。
他表示，即使遇溺後獲救，也會對身體造成嚴重後果。「在水下達到3分鐘或更久，你可能會受到嚴重的神經損傷。而短時間（溺水）會對兒童的學習能力造成影響。」

最好幾歲學游水？

皇家救生協會的研究與政策全國經理Stacey Pidgeon表示，防止遇溺有幾個關鍵做法。對於5歲以下兒童，父母可以做的包括積極監督、掌握心肺復甦和急救技能、限制兒童接觸浴缸泳池或用蓋遮擋。

她表示，無論年齡，父母都應為子女安排包含水上安全的游泳課。「比如說學習（在水上）漂浮、學習潛水、如何在不令自己陷入危險的情況下救人，以及知道是否應致電000或找救生員。」
དགའ་སྤྲོའི་ཁེངས་པའི་ཕྲུ་གུ་རྐྱལ་རྫིང་དུ་རྩེད་མོ་རྩེ་བ།
父母應限制兒童接觸家中的浴缸、泳池。 Source: Moment RF / Isabel Pavia/Getty Images
她又提到，兒童在不同年齡階段應學會相關技能。「到12歲，一名兒童應能遊50米、浮水2分鐘、在穿著衣服的情況下救人。我們希望兒童在離開校園時，習得這些關鍵技能。」

國家游泳及水上安全框架
對兒童在哪個年齡應習得那些水上技能有全面的要求。其實，全澳小學都會有游泳課程，父母可以獲得政府提供的不同的學費消費券。

父母的角色

澳洲游泳教練及教師協會主席Brendon Ward表示，兒童可以早於6個月大就開始熟悉水性，一些學校甚至提供更早的課程。「讓兒童水中感到舒適，讓他們在這階段接觸基礎技能。他們已準備好學習。」

他表示，3至4歲兒童已有能力建立水上安全的基礎技能並開始學游泳，而父母在幫助子女樹立安全意識方面可以發揮積極作用。

「你可以建立規則，他們會知道不穿泳衣不能下水、沒大人陪同不能下水。」
Asian father and baby at swimming pool, happily clapping
父母對兒童開始習水可以發揮積極作用。 Source: Moment RF / Navinpeep/Getty Images
不過，一些成年後才來到澳洲的移民不一定有水上活動的經驗。

Soundappan醫生估計，溺水兒童中約五份之一是來自多元文化背景。作為來到澳洲後才學游泳的成年人，他鼓勵不懂水的新移民儘早共同學習。

「我上了一些課來學會在水上漂浮，這應該是很多不同文化背景、不會游泳的父母的情況。幸運的是，在澳洲，我們可以讓孩子有一個安全的水上環境，從幼兒開始就有游泳班。越早開始越好，因為只要我們在這裡居住，就有可能遇到水上活動。」

他為有意幫孩子報合適游泳課程的家長提供幾個必答「小貼士」：
  • 這游泳學校的老師和資格嗎？ 
  • 這些老師的教育有良好聲譽嗎？ 
  • 這游泳學校符合你的文化價值觀嗎？ 
  • 這有用學校乾淨整潔嗎？ 
  • 你是否已瀏覽過其他人對該學習的評價？
最後一同看看各州及領地的游泳課程消費券：

新州
First Lap swimming vouchers
適合3至6歲兒童 
北領地
Sports vouchers
適合小學學童
Water Safety program
適合5歲以下兒童
昆州 
南澳
Sports Vouchers
適合5至15歲兒童
塔州
維州
Get Active Kids
Voucher Program

西澳
Kids Sport
program 

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