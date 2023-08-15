【專家話你知】從他方接收非法財物會有何後果？

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加密貨幣公司轉賬出現嚴重錯誤，讓一名女子意外獲得 1,050 萬澳元。 Source: AAP / ROBERT GHEMENT

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墨爾本一名 41 歲來自馬來西亞的女子，兩年前的一天，發現銀行賬戶裡突然多了 1,050 萬澳元，她與男友商量，結果極速把錢買房子、買車子和其他奢侈品，還替友人清還房貸。

後來她把 400 萬轉賬到自己在馬來西亞的銀行戶口，最終警方在機場把她逮捕。

最近這位被告承認疏忽處理犯罪所得。據說她已歸還了 800 多萬元。法庭將於下月 (9 月) 宣佈判刑。

溫楚良邀請墨爾本律師盧尚斌 (Derek Lo) 在本集【專家話你知】裡，向大家解釋如果有人接收非法或不義之財，一旦被查獲，會面對什麼刑罰？

另外，盧尚斌還接聽其他聽眾來電。其中有一位聽眾指，她在婚前已購入了一套房子，結婚後再沒有買入任何房子，如果現在與丈夫離婚，他是否可以分到一半房子？

盧律師解釋說，法庭一般會分 3 方面作為財產分配的考慮，包括各方的貢獻和究竟離婚後某方的需要有多少。

另外，發警告信時，為何最好不要以掛號信方式寄出？

詳情請收聽這節【專家話你知】。
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