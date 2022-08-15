塔利班掌權一周年 研究指提升數位包容可助難民

國際安居服務機構（Settlement Services International） 每年都會針對難民進行名為Foundations for Belonging的研究，第3年的研究是與西雪梨大學合作，而新研究表明，發現難民在疫情期間面對困境時有著適應能力。然而，與家庭分離仍在影響他們，需要為難民提供更好的數字包容。





國際安居服務機構的安居總經理阿迦（Yamamah Agha ）表示，努力讓難民與家人團聚是最重要。





阿迦指，對難民來說，努力與家人團聚是最重要，疫情為分隔的家庭增加困難，對難民來說，擔憂在海外的家人是他們日常生活中的一大壓力，總體而言，研究結果表明與家庭分離和家庭團聚是對於難民來說是很重要的問題，他們擔心在海外的家人會導致日常生活中出現一些心理困擾，而在許多情況下，疫情加劇了這種情況。





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該研究建議將數位包容，納入政府的難民安置政策，即是指對電子資訊的可達度、負擔能力和技能納入政策，可提高難民的電子素養，電子素養是指運用電腦和網絡的能力。





阿迦指，如果人們精通數字素養，那麼在改善教育和培訓機會方面將會很有幫助，因為可適用日漸流行的網上學習和教育，而且可改善參與度，並改善資訊的獲取度，不只是英語，而且是他們的第一語言，是非英語的語言，如果他們能夠獲得資訊，就可以增加在社區內互動，也包括他們自己的社區。





塔利班在2021年接管阿富汗，當時18歲的胡賽尼（Mahdi Hussaini）為了逃離，與他的父母分開，他與哥哥與母親現仍在阿富汗。





在喀布爾被塔利班重新掌權前，胡賽尼是在亞戈里(Jaghori)就讀11年級的高中生。





當塔利班接管時，胡賽尼擁有澳洲公民身份的哥哥——在阿富汗帶領家人前往喀布爾逃跑。





但由於喀布爾機場太多人，令胡賽尼的母親和兄弟與其他人分開。





胡賽尼的達里語（Dari）翻譯表示，每當胡賽尼聽到「媽媽」這個詞時，他都會哭。





翻譯表示，胡賽尼指那天自從與媽媽分開，在喀布爾機場一直哭，他與妹妹都不想去澳洲。他們向哥哥表示想和媽媽在一起。這一年很長，他們感到難過，胡賽尼說他們從來沒有在這裡覺得享受。當他們在外面吃飯的時候，他們因為媽媽不在而不開心。只要有人說，媽媽或你媽媽，他們就會開始哭泣。他們感到非常難過。





胡賽尼指他每天都想念他的家人，而他只有一個願望。





胡賽尼說他唯一的願望是她媽媽和兄弟來澳洲，他不能為他們做任何事情，因為他不懂英語，不知道去哪裡，他也不知道應該和誰求助才能帶他們在這裡。只是他說請幫助他，他希望媽媽和他的兄弟都會來在澳洲。



聯邦政府指，在塔利班接管阿富汗一年後，當地人士申請來澳洲的數字大幅上升。





澳洲的人道主義移民收容上限是 31,500 個名額，但現時就有20 萬人希望逃離塔利班的控制，在澳洲重建生活。





聯邦政府正在考慮其他簽證途徑，但移民部長吉爾斯（Andrew Giles ）沒有表示會提高阿富汗人的人道主義簽證上限。





當被問及是否會取消上限時，他向傳媒表示，首要重點是確保履行義務，即為31500人找到安居之所和安全庇護，以重建他們的生活。





吉爾斯說：「去年這個時候，我們接收了大約 6000 人，目前正努力完成這個有多個階段的過程。在今個財政年度，已經簽發了大約 1100 個簽證。」





他指，已投放額外的資源用於幫助處理積壓的申請，但沒有為清理申請設定時間表。





他指，清理積壓申請的進度很快。他強調，雖然積壓的申請很多，但政府對並沒有不知所措。





他又透露已增加工作人員來處理積壓的工作，並增加了工作人員來處理與家庭團聚有關的問題，這也會影響來自阿富汗的人們。



