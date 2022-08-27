SBS 中文新聞 （8月27日）

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Cantonese Sunday News 2018-11-25 at 10:00 am

Cantonese Sunday News 2018-11-25 at 10:00 am. SBS News Source: SBS / SBS News

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Published 27 August 2022 at 12:10pm
By Ivan Leung, Selina Kong
Presented by Ivan Leung
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 27 August 2022 at 12:10pm
By Ivan Leung, Selina Kong
Presented by Ivan Leung
Source: SBS
提要
  • 總理艾巴尼斯宣布成立工作組調查前總理莫里遜秘密獲委任為五個部長一事。
  • 聯合國指自俄軍入侵至今，烏克蘭平均每日５名兒童傷亡。
  • 中國譴責美國月內三次派國會議員訪台。
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