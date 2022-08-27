SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 中文新聞 （8月27日）Play09:56SBS廣東話節目其他收聽方法 Cantonese Sunday News 2018-11-25 at 10:00 am. SBS News Source: SBS / SBS News下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.09MB)Published 27 August 2022 at 12:10pmBy Ivan Leung, Selina KongPresented by Ivan LeungSource: SBS 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。Published 27 August 2022 at 12:10pmBy Ivan Leung, Selina KongPresented by Ivan LeungSource: SBS提要總理艾巴尼斯宣布成立工作組調查前總理莫里遜秘密獲委任為五個部長一事。聯合國指自俄軍入侵至今，烏克蘭平均每日５名兒童傷亡。中國譴責美國月內三次派國會議員訪台。分享Latest podcast episodes【SBS學英語】第18集：如何支持澳式足球SBS 新聞簡報（8月26日）【疫苗快報】最新修改版新冠疫苗即將推出（8月26日）SBS 中文新聞 （8月26日）