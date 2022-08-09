SBS 新聞簡報（5月12日）

維州反對黨議員迪明被罷免

維州反對黨將一名具有爭議的議員迪明（Moira Deeming）驅逐出自由黨。反對黨領袖佩蘇托（John Pesutto）表示強烈支持。





當中 19 名國會議員投贊成票，11 名國會議員投反對票。迪明因為參加 3 月份的反跨性別人士集會，並涉及新納粹主義而被罷免。





此前，迪明試圖通過威脅起訴佩蘇托誹謗來阻止動議。





佩蘇托表示，他對這項動議的結果感到滿意。



後排議員特卡和亞歷山大辭任 成為中立議員

在塔州，何伯特的一座足球場建築工程導致兩名自由黨後排議員辭職。





於何伯特海濱耗資 7.15 億元興建的足球場，是澳式足球聯盟（AFL）所提出的要求，方同意授予塔洲隊許可證。





但該項目招惹塔州自由黨內部的批評。





後排議員特卡（John Tucker）和亞歷山大（Lara Alexander）已決定辭職，並將成為中立議員以獨立身份為選民服務。





兩人都表示擔心足球場工程的長期債務影響。



前總督霍林沃思卸任聖公會牧師職責

前總督霍林沃思（Peter Hollingworth）將不再擔任聖公會牧師。





霍林沃思博士在 1990 年代擔任布里斯本大主教期間，對於多項虐待兒童案件處理不當，一直面臨停止服務的威脅。





今年 5 月，教會的專業標準委員會發現霍林沃思在擔任該職位時存在不當行為，但裁定只要他道歉，仍然可以繼續擔任牧師。





五年多來，虐待兒童案件的倖存者和其倡導者一直努力爭取權利，剝奪霍林沃思履行牧師的職責。





如果您或您認識的任何人需要支持，請撥打生命熱線 13 11 14 或聯絡 Beyond Blue 1300 224 636。



８名工會人物加入公平工作委員會

聯邦政府已任命 ８ 名具工會背景的人物擔任公平工作委員會的職務。





勞資關係部長博克（Tony Burke）表示，聯盟黨花了 10 年的時間任命雇主背景人士，以令工人無法發聲。





他稱，27 名被長期任命的人物當中，有 26 名具雇主背景。





博克宣布斯萊文（Tony Slevin）已被任命為該委員會的副主席，並於 6 月 5 日開始工作。





此前，前運輸工人工會首席法律顧問兼委員會副主席海切爾（Adam Hatcher）於 2 月被任命為主席。



特朗普對性侵判決提出上訴

美國前總統特朗普早前涉及性侵女作家卡羅爾（E. Jean Carroll）的案件，被裁定強姦指控不成立，但特朗普性虐待及誹謗罪成。





特朗普對此項民事審判提出上訴。





陪審團裁定特朗普必須向卡羅爾賠償 500 萬美元，判決指特朗普在 1990 年代性侵卡羅爾罪成。



世衛終止猴痘疫情緊急聲明

世界衛生組織昨日（11 日）表示，猴痘病例急劇下降後，猴痘疫情不再是國際緊急事件。





這種與天花相關的疾病去年傳播到 100 多個國家。全球對那些被認為風險最高的人，包括 LGBTIQ+ 性小眾族群，實施了大規模疫苗接種計劃。





在過去三個月感染人數大幅下降，病例減少約 90% 後，世衛組織終止了緊急聲明。



港府擬預設醫療指示草案

香港政府在 2019 年就「晚期照顧」議題進行了公眾諮詢，其中包括容許患者提前作出「醫療指示」。





當患者罹患末期病症、植物人等特定情況時，可以拒絕維持生命治療，包括進食或接受心肺復蘇。





醫衛局昨日向立法會提交文件，指「預設醫療指示」適用於年滿 18 歲且精神上有能動力的人。





患者必須由醫生及與繼承無關的證人見證。



體育消息

前國家欖球聯賽（NRL）球員海恩（Jarryd Hayne）在 2018 年總決賽當晚因強姦一名紐卡素女子而被判刑後，將至少再入獄兩年。



