SBS 新聞簡報（2月14日）

法院推翻莫理遜兼任部長所作決定

聯邦法院推翻前總理莫理遜否決一個天然氣鑽探項目的決定。





在2021年12月，當時秘密兼任資源部長的莫理遜，拒絕了Asset Energy擴大其天然氣井的規模。這個名為PEP-11的項目位於新州紐卡素和Wollongong之間對出海域。





在兼任部長醜聞曝光後，該企業去年對上述決定發起法律挑戰，指該決定無效，亦違反程序公平。





法院裁決時表示，同意莫理遜的決定受偏見影響，也違反了規程，但沒證據顯示他是為了否決該項目而自我任命為資源部長。





PEP-11項目將重新交由聯邦和新州聯合審批。



當局點名伊朗政府干預本地社區

內政部長歐妮爾表示，外國干預是澳洲民主制度的核心威脅之一。





她今日在國立大學的演講中點名伊朗，指其是被發現參與干預澳洲的國家之一，並透露安全及情報組織近日破獲一宗由一名澳籍伊朗人進行的干預活動。





歐妮爾表示，本地社區僑民是外國嘗試干預澳洲的目標，當局獲悉一些和平示威反對祖籍國政府的人士，遭到拍攝、騷擾、跟蹤和恐嚇。



綠黨成政府百億房屋撥款造王者

綠黨表示，政府提出的房屋政策會加劇住房危機。





工黨提出的100億元房屋撥款，在兩黨聯盟表明反對後，需要綠黨和兩名中立議員支持才能在國會通過。





綠黨在和政府的談判中要求每年撥款至少50億元來加建公屋，指其透過負扣稅和資本收益來為房產投資者進行120億元減稅，無助解決房屋供應短缺問題。





綠黨還要求為租客建立全國性政策，包括凍結租金、加倍租金資助等。



美國指疑似中國間諜氣球含情報收集設備

美國軍方表示，在早前擊落的疑似中國間諜氣球中，找到關鍵的電子設備，可能用於情報收集的主要感應器。





美國白宮國家安全委員會發言人柯比表示，當局仍在冬季天氣下於偏遠地區回收另外三個擊落飛行的殘骸，要檢驗過才能確認詳情，而政府已成立跨部門團隊，調查不明飛行物事件。





對於北京指美國多次派出氣球未經許可飛越中國領空，柯比表示指控不實。



密歇根大學槍擊案釀3死5傷

美國再發生校園槍擊案，造成3人死亡，5人受傷。





事發當地星期一晚，密歇根大學兩座大樓先後傳出槍聲，懷疑是槍手的男子其後發現死亡，相信是是單獨犯案並自殺。





當局發佈疑兇照片，表示暫時未知槍手動機。而校方宣佈在主校園區上課的大約5萬名學生停課兩日。



台灣下周一起恢復港澳居民自由行

台灣公佈從本月20日起，恢復香港和澳門居民赴台自由行。





陸委會表示，疫情穩定趨緩，進一步放寬防疫管制措施，從20日上午9點開始恢復受理港澳居民在網上申請臨時停留許可。





當局指，目前對港澳的疫情數據較有把握，但大陸方面仍不確定，因此暫未恢復大陸居民赴台。





另外，對於陳同佳投案一事，陸委會回應並非單純批出簽證的問題，需要香港政府配合司法互相請求。



SBS與Meta未達成新聞內容協議

SBS和社交平台Facebook母公司Meta未能達成協議，可能影響多元文化社區獲取資訊。





SBS 董事總經理泰勒（ James Taylor）向參議院的估算聽證會表示，SBS是唯一未能在聯邦政府的傳媒法規下就新聞內容和Meta達成商業協議的主流傳媒機構。





他說對方拒絕談判但沒給出理由，擔心此舉會影響多個語言組別透過Facebook向本地不同族裔社區傳達資訊。



調查：八成七澳人支持限制電子煙

調查發現，越來越多人支持限制電子煙。





癌症協會的調查指，有八成七的澳洲人希望政府對電子煙採取措施。





協會表示，電子煙聲稱沒尼古丁是錯誤，實際含有等於50支煙的尼古丁。協會呼籲當局加強對所有煙草產品的入口控制，並支持州地打擊非法銷售電子煙。



體育消息

今日情人節，27歲的捷克球員積及贊圖在社交網站承認自己是同性戀者，成為全球首位宣佈出櫃的現役國腳級男足球員。



