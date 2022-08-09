SBS 新聞簡報（11月2日）

當局安排加沙疏散埃及澳人回國

在各方達成協議下，被困加沙的500名外國公民獲准離開，目前已有320人過境。





澳洲外長黃英賢表示，當局正在安排接送脫險的國民回家，她也已和澳洲駐埃及大使通電，確認他們雖然經歷7小時的行程，但身體狀況良好。





目前仍有至少68名澳洲人滯留加沙。拉法邊境方面表示，當地星期四會再安排596名外國公民過境。



聯合國官員譴責歐美支持以色列施襲

聯合國譴責過去幾天的中東衝突升溫。





以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的衝突持續。哈馬斯指，以軍連續兩天空襲加沙城附近人口密集的難民營，造成至少195人死亡。





聯合國秘書長的發言人杜加里克表示，攻擊平民的做法令人震驚，衝突各方必須遵守國際法及國際人道法，包括區分、比例及預防三大原則。





聯合國人權事務高級專員紐約辦事處主任莫克希伯批評歐美大部份國家參與以色列對加沙的襲擊，並提供武裝、政治和外交掩護。



李克強遺體今舉行告別儀式並火花

告別式於今晨在北京八寶山殯儀館舉行，李克強遺體覆蓋中共黨旗，在靈堂供人瞻仰，火化後在八寶山公墓下葬。而在場外，有市民在路旁送別。





全國黨政軍機構，以及香港和澳門特區政府機構都下半旗誌哀。



綠黨再促政府停止批准新煤氣項目

財政部長查默斯早前宣佈會在2030年之前實現可再生能源達致82%，而明年的財政預算案會在已有的400億元能源轉型計劃上有進一步撥款。





綠黨領袖班特對此表示歡迎，但表示只是撥款並不足夠，必須同時停止更多的煤炭和天然氣項目。



全國性計劃支持原住民癌症病人

當局發佈一項支持原住民癌症病人的全國性計劃。





由澳洲癌症協會所作的計劃，將關注原住民和偏遠地區居民在擴大預防和早期檢測、醫療護理等6個主要方面。





數據顯示，原住民澳洲人患癌的機率比非原住民平均高14%，死亡率更高出45%。





衛生部長畢勒表示，相關計劃有助縮窄原住民社群和整個醫療系統的差距。



【維州毒蘑菇案】烹飪女子被捕未起訴

維州警方已拘捕 毒蘑菇案中負責烹飪的49歲女子 Erin Patterson。





事發今年7月，Gippsland地區4人前往親戚家進餐後中毒送院，其中3人不治。





當天準備食物的女子今晨被捕，將會在警員搜查其住宅後接受問話。警方表示這個是複雜且持續的調查的其中一步，目前未作出任何起訴。



皇冠賭場職員發起周末罷工

墨爾本皇冠賭場的職員將發起罷工，要求每年加人工、提高周末補水和合理排班。





經過連月勞資談判後，聯合工人工會投票壓倒性通過，從本周六至下周一進行工業行動，多達3600人罷工。





罷工將影響周末的維州打吡賽馬日，並去到墨爾本盃前一晚。



體育消息