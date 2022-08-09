SBS 新聞簡報（5月10日）

【財案2023】削減國家殘障保險計劃預算

綠黨參議員斯蒂爾約翰（ Jordon Steele-John） 表示，聯邦財案中對國家殘障保險計劃削減數十億元撥款，澳洲殘障人士社區視政府此舉為「背後插刀」。





綠黨表示，當局不斷提及國家殘障保險計劃（NDIS）的開支高，卻忽略了在殘障服務行業僱用的27萬多名澳洲人，以及該計劃在 2020-2021 年間對經濟作出的 524 億元貢獻。





本身需要坐輪椅的斯蒂爾約翰參議員表示，政府對計劃的徹底改變，違背了工黨與殘障人士社區共同設計該計劃未來路向的承諾。



【財案2023】為科學和研究技術提供資金

聯邦政府承諾撥款設立兩個新機構，分別為澳洲環境保護署（Environment Protection Australia）和澳洲環境資訊署（Environment Information Australia）。





政府將審查梅利達令盤地（Murray Darling Basin）計劃及改革失敗的環境法例，並為聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）、澳洲海洋科學研究所（Australian Institute of Marine Science）和全國科學與科技中心（Questacon）等科研機構預留了超過 35 億元。





但科學界表示，儘管有這些撥款，澳洲對科學的總體投資仍然令人感到遺憾。





專家指，澳洲遠遠落後於美國、德國和日本。這三個國家的研發支出均超過其國內生產總值的 3%。



【財案2023】撥款保護原住民的傳統知識和文化資產

在聯邦財案中，政府承諾在五年內撥出 2.86 億元，支持澳洲藝術、娛樂和文化行業。





澳洲原住民及托勒斯海峽島民研究所在兩年內將獲 380 萬元，用以將瀕危的視聽材料數據化和存檔，作為部分的持續保育工作。





該研究所副總裁希爾（ Leonard Hill） 表示，他支持政府的聲明，指這筆預算使他們能夠繼續與社區組織合作開展工作，並保存具有文化意義的材料。



Coles六月底完全停售膠袋

連鎖超市Coles表示， 6 月底前將在店内完全停售購物膠袋。





目前如果大家到Coles購物但忘記自備購物袋，付款時仍可購買店內提供的膠袋或紙袋。完全不再提供膠袋的措施，預計一年內可以在全國減少使用 2.3 億個膠袋。





Coles集團首席營運及可持續發展總監斯溫德爾（Matt Swindells） 表示，這項決定證明了公司積極落實減少使用塑膠的承諾。



珀斯一拘留中心的少年犯騷亂後投降

數十名少年犯在珀斯 Banksia Hill 拘留中心發動騷亂，現時大多數囚犯已經投降。





據估計，昨晚（9日）有 47 名羈留者逃出，並爬上拘留中心的屋頂。





據指他們對中心縱火，造成嚴重破壞，並且威脅工作人員，最終向當局投降。





西澳總理麥高文稱騷亂「完全不可接受」，並稱這些年輕人所爲實屬「恐怖主義」行爲。



美國將向烏克蘭提供新的援助

美國宣布，根據烏克蘭安全援助計劃，將向烏克蘭提供新的援助。





這筆援助金額將在未來幾個月，甚至幾年內用於確保烏克蘭未來的安全需求。





資金將用於購買防空彈藥和防空無人機、對抗無人機的彈藥、將烏克蘭防空系統與西方武器相結合的設備。烏克蘭並將獲得大砲、飛彈、衛星圖像和各種系統的持續維護資金和備件。





烏克蘭總統澤連斯基對美國的宣布表示歡迎。



美國籲世衛邀台參加大會 中方堅決反對

美國國務卿布林肯（Antony John Blinken）發表聲明，鼓勵世界衛生組織邀請台灣以觀察員身份，於本月21日至30日參與日內瓦舉行的世衛大會。





布林肯補充：「此舉將體現世衛對國際衛生合作的包容性，和人人享有健康的承諾。」





中國外交部發言人汪文斌堅決反對美方聲明，強調「台灣地區」參與國際組織，必須按照一個中國原則來處理。



體育消息

香港足球總會與主教練安達臣續約兩年。





足總表示，前年 12 月首度被任命為主帥的安達臣，憑藉豐富經驗為港隊引入高壓和更具侵略性的打法，在他的帶領下，港隊時隔超過 50 年成功晉身 2023 年卡塔爾亞洲盃。



