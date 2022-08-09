SBS 新聞簡報（5月10日）

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。

【財案2023】削減國家殘障保險計劃預算

綠黨參議員斯蒂爾約翰（ Jordon Steele-John） 表示，聯邦財案中對國家殘障保險計劃削減數十億元撥款，澳洲殘障人士社區視政府此舉為「背後插刀」。

綠黨表示，當局不斷提及國家殘障保險計劃（NDIS）的開支高，卻忽略了在殘障服務行業僱用的27萬多名澳洲人，以及該計劃在 2020-2021 年間對經濟作出的 524 億元貢獻。

本身需要坐輪椅的斯蒂爾約翰參議員表示，政府對計劃的徹底改變，違背了工黨與殘障人士社區共同設計該計劃未來路向的承諾。

【財案2023】為科學和研究技術提供資金

聯邦政府承諾撥款設立兩個新機構，分別為澳洲環境保護署（Environment Protection Australia）和澳洲環境資訊署（Environment Information Australia）。

政府將審查梅利達令盤地（Murray Darling Basin）計劃及改革失敗的環境法例，並為聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）、澳洲海洋科學研究所（Australian Institute of Marine Science）和全國科學與科技中心（Questacon）等科研機構預留了超過 35 億元。

但科學界表示，儘管有這些撥款，澳洲對科學的總體投資仍然令人感到遺憾。

專家指，澳洲遠遠落後於美國、德國和日本。這三個國家的研發支出均超過其國內生產總值的 3%。

【財案2023】撥款保護原住民的傳統知識和文化資產

在聯邦財案中，政府承諾在五年內撥出 2.86 億元，支持澳洲藝術、娛樂和文化行業。

澳洲原住民及托勒斯海峽島民研究所在兩年內將獲 380 萬元，用以將瀕危的視聽材料數據化和存檔，作為部分的持續保育工作。

該研究所副總裁希爾（ Leonard Hill） 表示，他支持政府的聲明，指這筆預算使他們能夠繼續與社區組織合作開展工作，並保存具有文化意義的材料。

Coles六月底完全停售膠袋

連鎖超市Coles表示， 6 月底前將在店内完全停售購物膠袋。

目前如果大家到Coles購物但忘記自備購物袋，付款時仍可購買店內提供的膠袋或紙袋。完全不再提供膠袋的措施，預計一年內可以在全國減少使用 2.3 億個膠袋。

Coles集團首席營運及可持續發展總監斯溫德爾（Matt Swindells） 表示，這項決定證明了公司積極落實減少使用塑膠的承諾。

珀斯一拘留中心的少年犯騷亂後投降

數十名少年犯在珀斯 Banksia Hill 拘留中心發動騷亂，現時大多數囚犯已經投降。

據估計，昨晚（9日）有 47 名羈留者逃出，並爬上拘留中心的屋頂。

據指他們對中心縱火，造成嚴重破壞，並且威脅工作人員，最終向當局投降。

西澳總理麥高文稱騷亂「完全不可接受」，並稱這些年輕人所爲實屬「恐怖主義」行爲。

美國將向烏克蘭提供新的援助

美國宣布，根據烏克蘭安全援助計劃，將向烏克蘭提供新的援助。

這筆援助金額將在未來幾個月，甚至幾年內用於確保烏克蘭未來的安全需求。

資金將用於購買防空彈藥和防空無人機、對抗無人機的彈藥、將烏克蘭防空系統與西方武器相結合的設備。烏克蘭並將獲得大砲、飛彈、衛星圖像和各種系統的持續維護資金和備件。

烏克蘭總統澤連斯基對美國的宣布表示歡迎。

美國籲世衛邀台參加大會 中方堅決反對

美國國務卿布林肯（Antony John Blinken）發表聲明，鼓勵世界衛生組織邀請台灣以觀察員身份，於本月21日至30日參與日內瓦舉行的世衛大會。

布林肯補充：「此舉將體現世衛對國際衛生合作的包容性，和人人享有健康的承諾。」

中國外交部發言人汪文斌堅決反對美方聲明，強調「台灣地區」參與國際組織，必須按照一個中國原則來處理。

體育消息

香港足球總會與主教練安達臣續約兩年。

足總表示，前年 12 月首度被任命為主帥的安達臣，憑藉豐富經驗為港隊引入高壓和更具侵略性的打法，在他的帶領下，港隊時隔超過 50 年成功晉身 2023 年卡塔爾亞洲盃。

此外，亞洲盃決賽周抽籖儀式將於香港時間明晚 7 時（11日）舉行，港隊屬於第四種子，在所有參賽國家或地區中，世界排名僅比印尼隊高。

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

Services say the lockdown measures are placing women at increased risk.

【移民困境】在澳洲應如何防止家庭暴力？

Victory Day military parade in Moscow

美國再向烏克蘭提供12億美元軍援

close up signal-2023-05-10-122844_002.jpg

從越南難民到澳洲平穩生活 Jo感恩苦難中成長

FEDERAL BUDGET 2023

【專家分析】財案沒改稅制是失敗？