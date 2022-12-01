【養生好物】紅棗杏鮑菇麻油雞

SBS廣東話節目其他收聽方法 【養生好物】紅棗杏鮑菇麻油雞Play07:22SBS廣東話節目其他收聽方法 紅棗杏鮑菇麻油雞下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (16.86MB)Published 25 November 2022 at 12:33pm, updated 4 hours ago at 10:15amBy Tracy Lo, Mrs May LeeSource: SBS 雞唔少人喜歡食，認為雞肉嫩美，而且對身體相當有益，可以補氣。《美食速遞》中，李太與盧婉霞與大家分享紅棗杏鮑菇麻油雞。Published 25 November 2022 at 12:33pm, updated 4 hours ago at 10:15amBy Tracy Lo, Mrs May LeeSource: SBS材料：雞腿4隻、杏鮑菇 120克、薑片 4片、紅棗 8粒、西蘭花1棵調味料：鹽 1茶匙、紹酒 1茶匙、芝蔴油 1/2茶匙做法：雞腿洗淨，斬成大塊。紅棗去核洗淨，浸水泡發。西蘭花洗淨、摘成小朵:杏鮑菇切小塊，待用。鍋盛水煮滾，加入少許鹽、放入西蘭花灼水。撈出，再放入切好的杏鮑菇，灼水至熟軟，撈出待用。燒熱鑊，下油1湯匙，爆香薑片放入雞腿及紅棗。兜炒後，才加入西蘭花、杏鮑菇翻炒匀,加入適量清水及少許芝蔴油，米酒，蓋上蓋炆煮一會至食材完全入味至熟，熄火即可享用。更多內容【美食速遞】清新檸檬蛋糕球【美食速遞】菠蘿冰分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （12月1日）夏天究竟適合種什麼蔬菜？【夏日甜點】芒果班戟卷鮑威爾發言後 美股隨即造好