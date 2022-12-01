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【養生好物】紅棗杏鮑菇麻油雞

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紅棗杏鮑菇麻油雞

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Published 25 November 2022 at 12:33pm, updated 4 hours ago at 10:15am
By Tracy Lo, Mrs May Lee
Source: SBS

雞唔少人喜歡食，認為雞肉嫩美，而且對身體相當有益，可以補氣。《美食速遞》中，李太與盧婉霞與大家分享紅棗杏鮑菇麻油雞。

Published 25 November 2022 at 12:33pm, updated 4 hours ago at 10:15am
By Tracy Lo, Mrs May Lee
Source: SBS

材料：

雞腿4隻、杏鮑菇 120克、薑片 4片、紅棗 8粒、西蘭花1棵

調味料：

鹽　1茶匙、紹酒　1茶匙、芝蔴油　1/2茶匙

做法：

  1. 雞腿洗淨，斬成大塊。
  2. 紅棗去核洗淨，浸水泡發。西蘭花洗淨、摘成小朵:杏鮑菇切小塊，待用。
  3. 鍋盛水煮滾，加入少許鹽、放入西蘭花灼水。撈出，再放入切好的杏鮑菇，灼水至熟軟，撈出待用。
  4. 燒熱鑊，下油1湯匙，爆香薑片放入雞腿及紅棗。兜炒後，才加入西蘭花、杏鮑菇翻炒匀,加入適量清水及少許芝蔴油，米酒，蓋上蓋炆煮一會至食材完全入味至熟，熄火即可享用。

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