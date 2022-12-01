【養生好物】紅棗杏鮑菇麻油雞

鍋盛水煮滾，加入少許鹽、放入西蘭花灼水。撈出，再放入切好的杏鮑菇，灼水至熟軟，撈出待用。

燒熱鑊，下油1湯匙，爆香薑片放入雞腿及紅棗。兜炒後，才加入西蘭花、杏鮑菇翻炒匀,加入適量清水及少許芝蔴油，米酒，蓋上蓋炆煮一會至食材完全入味至熟，熄火即可享用。