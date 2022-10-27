SBS廣東話節目其他收聽方法 足以叫停全國嘅賽事 -「墨爾本杯賽」Play10:08SBS廣東話節目其他收聽方法 點解「墨爾本杯賽」又叫「足以叫停全國」嘅賽事？ Source: SBS下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.28MB)Published 28 October 2022 at 6:30amBy Thomas SungSource: SBS 每年11月第一個星期二，正正是「墨爾本杯賽」賽馬日，這場賽馬盛事也被譽爲「足以叫停全國」的賽事，原來的確如此，並非浪得虛名。但這場賽事亦引起各界高度關注賽馬行業的道德操守、馬匹被虐待的事實以及賭博等問題，詳情請收聽宋慶勤的報道。Published 28 October 2022 at 6:30amBy Thomas SungSource: SBS更多内容如何識破「網購騙局」？父母如何啓齒向子女灌輸「性教育」知識?【酗酒】為何既傷身也傷人？瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、廣東話節目 MeWe 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （10月28日）【錯失機會？】反對黨指政府財案違反大選承諾新財案是否紓緩目前全澳住屋問題？新財案是否紓緩目前全澳住屋問題？