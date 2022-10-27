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足以叫停全國嘅賽事 -「墨爾本杯賽」

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Melbourne cup

點解「墨爾本杯賽」又叫「足以叫停全國」嘅賽事？ Source: SBS

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Published 28 October 2022 at 6:30am
By Thomas Sung
Source: SBS

每年11月第一個星期二，正正是「墨爾本杯賽」賽馬日，這場賽馬盛事也被譽爲「足以叫停全國」的賽事，原來的確如此，並非浪得虛名。但這場賽事亦引起各界高度關注賽馬行業的道德操守、馬匹被虐待的事實以及賭博等問題，詳情請收聽宋慶勤的報道。

Published 28 October 2022 at 6:30am
By Thomas Sung
Source: SBS
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