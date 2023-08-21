【角膜疾病的福音】幹細胞醫療或助患者重獲新生

來自美國阿拉巴馬州(Alabama)的51歲男子德斯特(Phil Durst)就患有角膜緣幹細胞缺乏症，他在2017年時一次工業意外令他左眼受傷，喪失視力，使他無法忍受光線，每天頭痛四到五次。





德斯特回憶，當時一部商用洗碗機噴出的化學物質射中他的眼睛，他經歷過最難以形容的痛楚。





德斯特指，他當時只是尖叫，叫人報警，因為他知道情況不妙。然後他走到洗手盤邊，拼命地試圖拉開自己眼睛，想用水沖洗。





美國眼科醫院Mass Eye and Ear角膜服務部，是世界上最大的視力和聽力研究中心，副主任尤爾庫納斯（ Ula Jurkunas）博士解釋，造成角膜緣幹細胞缺乏症可以有不同原因。





尤爾庫納斯指，這些疾病通常是由化學灼傷、感染、使用隱形眼鏡，及其他原因引起。





德斯特最近接受一種實驗性手術，是利用另一隻眼睛的幹細胞，來治療他嚴重損傷的眼睛。





他是接受該手術的四名患者中的第一人。





該研究的早期結果於8月18日發表在《科學進展》期刊上，並且正在進行一項更大規模的研究。





尤爾庫納斯表示，在這項研究中，醫生能夠使用患者自己健康眼睛中的幹細胞，讓患病的眼睛中的幹細胞再生。研究是從2006年開始，當時尤爾庫納斯還是一名初級人員，進行這種手術似乎是一個難以逾越的任務。他指，沒有人進行過類似的研究，他們必須從頭開始。





這種實驗性技術在波士頓的丹娜—法伯癌症研究所（Dana-Farber Cancer Institute），將提取的幹細胞擴展和培育成移植體。





幾周後，移植體被移植到受傷的眼睛中。



德斯特是2018年首位接受該手術的患者，他的結果令人鼓舞。德斯特表示該研究改變了他的生命。





德斯特指，他從完全盲目、無法忍受的頭痛中走出來，他以前曾思考是否能再撐一天，真心想過不能再這樣下去。他指如果不是尤爾庫納斯決定展開這個項目，研究出他們需要的東西，他不可能支撐到今日，因為其他人都說無能為力。





尤爾庫納斯表示，這種技術有一天可能幫助成千上萬的人。





幹細胞研究已進行了將近二十年，專家表示，幹細胞移植為那些幾乎沒有其他選擇的人帶來希望。





尤爾庫納斯表示，研究分為幾個階段，但目標是明確。





尤爾庫納斯指，手術的目標首先是改善患者的症狀，使他們不再感到疼痛、對光敏感。然後，當然是恢復視力。





在該研究中的所有患者，都看到他們的角膜表面得到了恢復，並且目前正在接受持續治療。





研究人員正在準備臨床試驗的下一階段，該階段包括15名患者。





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