【CES2023】科技新噱頭：吸盤無線電視、健康戒指、染髮打印機

要點 「消費者電子產品展 」每年一月舉行，生產商爭先預告新產品。

展品從家庭用品、電子工具等擴展到包括汽車、無人機等。

展出品中有即將面世的產品，也有仍在開發階段，令消費者有所期待。

2023國際消費者電子產品展 Credit: Cal Sport Media/Sipa USA

吸盤全無線電視

一款可以隨時轉移到不同房間，隨處懸掛的電視，特點是完全無線。





這是一部55吋OLED電視機，以現今的標準並非特大電視，但無需電線，而在背後有兩個大型吸盤，如要把電視掛在窗上，只要把電視貼於窗上，按制幾秒，就會有訊號顯示電視已經掛好，可以放開手。





無線電視是利用儲電池，可以維持很多小時。如果在看劇集中途電池耗盡，可以輕易更換電池。（電視吸盤也需用電，為免電池耗盡時電視跌下，用戶必須留意電池快用盡的訊息。）





當然，新設計價錢不便宜，可能有待其他生產商推出同類設計，才可更為大眾化。



家中廁所驗尿器

家中廁所驗尿器 Credit: Withings/Cover Images/Cover Images



這款在家中裝置的小型儀器，可以幫助檢測用者的身體狀況。





儀器的設計像一個廁所清新劑，掛在坐廁內。儀器會在用者小便時測量尿液，然後把有關資訊傳送到用者的手機上。



變色車

變色車進步版展現圖案 Source: EPA / CAROLINE BREHMAN/EPA



「消費者電子產品展 」已經有60多年歷史，而展出產品擴展到包括汽車、無人機等。





變色車在2022年展出時曾經搶盡風頭，今年有更多廠商加入競爭，而設計更有進步版，除了變色之外，還可以展示圖案，甚至展現QR碼以供掃描。



染髮打印機

愛車之人喜歡變換汽車顏色，而愛美之人就喜歡變換頭髮顏色。





一款染髮打印機設計外型像一個小直髮器，用者可選擇顏色，然後把顏色打印到頭髮上，更可以選擇打印五彩繽紛的髮色。





這種新染髮科技比傳統染髮簡單得多，會否成為新潮流恩物呢？





智能健康戒指

智能戒指 Credit: Hand-out/Movano



智能手錶流行了多年，現在推出了較小型的智能健康戒指。第一版設計是轉為女性而設，尺碼較小。功能和智能手錶相似，可以測量戴者健康狀況、運動量、睡眠狀態等。





除此之外，生產商聲稱這款戒指是第一種同類穿戴裝置獲得美國食品及藥物管理局認證，其他熱門智能手錶目前都未獲得同樣的認證。



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寵物通訊器

在現今社會，人際間通訊經常都要靠科技，新科技也顧及寵物和主人的溝通。





FluentPet Connect 的設計像一個大型鍵盤，裝置於地上。小狗或小貓如要上街，只要按適當的鍵就可把短訊送到主人的手機上。如要食物或想和主人玩耍，就可分別按相關的鍵，主人就會收到有關短訊，了解寵物的需要。





不過，這樣的設計難免引起一個疑問：寵物和人類之間究竟誰是主人呢？







