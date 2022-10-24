【影音世界】自創影院級視聽娛樂

內容提要 在家觀賞串流節目是現代人的熱門消閒娛樂。

新款大電視或投影機提供家庭影院的享受。

兩者比較：價格、配套、解像度、安裝。

在家欣賞串流節目或新出爐電影是大眾的熱門娛樂之一，所以大電視越來越受歡迎，但家庭投影機 (projector) 也漸漸被公眾受落。如果想在家中享受影院級的視聽娛樂，應該選擇大電視還是投影機？



價格比較

Advertisement





新款大電視機的價格越來越相宜，例如一部60吋電視只需大概600元也可買到。但更大的電視，如75或80吋以上，價格就會“三級跳”的提升，極為昂貴。





相對之下，一部較相宜的投影機也可放映到100至120吋的畫面，質素也可以接受。如果用戶選擇要享受100吋以上的畫面，投影機是較為價格合理的選擇。





配合投影機的設備





除了價格之外，用投影機欣賞電影要注意的配套：





1. 燈光：房間光線要較暗，所以要有擋光設備，如較厚的窗簾。





2. 屏幕：如有屏幕會有更佳效果。但如果牆壁平滑，油漆不反光，也可派用場。





3. 音響設備：一般的投影機都需要配合喇叭、soundbar 等。正如新款電視機身越來越薄，音響效果不足，用家都會加設 soundbar 等提高質素。





4. 燈膽：投影機所用的燈膽在長時間使用後會開始轉暗，所以要有這方面損耗的預算。可能更要有後備燈膽以供替換，以免約好了和親友一起欣賞電影才發現投影質素不佳。





安裝和攜帶方便





現時的家庭投影機體積細小，甚為輕便，可以近距離放在畫面前，不像舊式的放映機要安裝在天花板上。一些小型的投影機更可以利用天花板上的電燈位置，只要把燈膽拿下來，換上投射機就可放映，非常方便。





而投射機體積細小，更可以輕便攜帶到朋友家享用，甚至在戶外都適用。





投影機可選擇同電線或 Wifi 接駁電腦，也有一些型號可以直接串流節目。







影像質素





一般價格合理的投影機最高解像度只有4K，如要求更高質素，情況就如以上所述的電視機一樣，價格會出現“三級跳”倍增。所以如果要求高解像度的話，電視機可能是比較相宜的選擇。





總結





在相同價格之下相比，投影機可以投射出較大畫面，但要在較暗的環境中觀賞。電視機提供的畫面較小，但在平常光線的客廳中也可觀看，較為方便。



