【好貼士】舊手機多種用途

要點
- 科技產品發展迅速，舊產品成為電子廢物加重人類的環境足跡。
- 舊手機和平板電腦有多種用途，可避免成為電子廢物。
- 放棄舊機前有重要步驟，保障不會洩漏私隱。
新款手機或平板電腦不斷出爐，每次換一部新機家裡就多了一部舊機。如不想丟棄舊機造成電子廢物，還有什麼好用途嗎?
舊手機用途多多
1. 給小朋友或長者用：如他們不需要手機的新功能，送個他們最合適不過。但要保證手機可以繼續更新軟件，保障安全。
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2. 作為海外聯繫功能：把外地SIM卡放在舊機裡，可接收海外短訊，正好用作一些海外賬戶的雙重驗證。
3. 家居安全攝錄機：如舊機有良好鏡頭，可用作家居安全攝錄機，監察家中小朋友、長者、寵物、或財物的安全。市面有一些程式專為這用途而設 （如 Presence、Manything 等），可下載到舊手機或平板電腦上。不用購買昂貴的專用保安攝錄機。
4. 改裝成 Chromebook：在舊平板電腦上安裝Google Chrome操作程式，成為一部在線運用的電腦。
5. 專用收聽音樂或播客：用來隨時欣賞已經下載或串流平台上的樂曲和播客。
6. 用作電子相架：放在客廳展示家庭照片，增添氣氛。
7. 在線閱讀電子書籍：手機屏幕較小，如有一部舊平板電腦最為適合閱讀書籍。
8. 還有可以用作鬧鐘、日曆等。
以上是一些舊機的種種用途，相信大家還有不少貼士分享。
放棄舊機前切記保障私隱安全
如果認真不願再保留舊機的話，也不用丟棄成為垃圾。可以考慮買新機時“以舊換新”、在網上出售、或送給別人。太舊的型號可以送去回收，本地有很好的回收服務，如 ，有很方便公眾的回收點，也有不少關於循環再用手機的好貼士。
無論是把手機賣出、送人或回收，都要小心清除機上的數據。
首先，要中斷所有連接，例如取消任何藍牙配對、退出所有登入的賬戶，如facebook、Play Store、iTune、電郵賬戶等。
然後，保證做好數據備份，再進行 “出廠數據重置” (factory data reset)，以刪除機上所有私人數據。
最後，切記拿走SIM 卡及機內如有任何micro SD 卡。
以上都是保證放棄舊機前保障不會有私隱洩漏的重要步驟。