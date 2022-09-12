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【隨時中招】 銀行手機程式最易藏木馬

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銀行木馬偽裝理財APP Credit: wenmei Zhou/Getty Images

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Published 13 September 2022 at 9:30am
Presented by caroline mak, Jennifer Mok
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針對流動裝置的惡性軟件日新月異，用手機也要步步為營。麥恬生 (Caroline Mak) 在「科技世界 」列舉常見的惡性軟件種類，讓大家提高警戒。

Published 13 September 2022 at 9:30am
Presented by caroline mak, Jennifer Mok
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