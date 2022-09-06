【小心冒牌貨】 澳洲新增 .au 網址 可能是消費者的陷阱

要點 1. 澳洲推出 .au 頂級域名，令本地網址更精簡

2. 現時持有二級域名的公司，可在9月20日截址前優先申請相同的頂級域名

3. 頂級和二級域名將會並存，不會被取替

4. 公司和消費者都應注意，可能出現冒充網址的情況

最常見的本地網址結尾都是 .com.au、.net.au、.org.au、.gov.au 等，大家都耳熟能詳。現在澳洲推出新的 .au 網絡域名 (domain name)，令網址較為精簡，但也可能對消費者造成混淆，不容忽視。



網絡域名分配是誰負責

先談一些網絡域名的背景。





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域名的作用是方便人們使用，提供一個容易記憶的網址，例如要瀏覽本台網站，只要鍵入 sbs.com.au ，簡單容易。





全球現有大概 4 億個域名，由美國的非牟利機構 ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 統籌。但每個地域也分別有一個機構負責當地域名的分配。在澳洲，負責的機構是 .auDA (.au Domain Administration) , 本地現有大概 300 萬個網址。



域名分類

域名主要可分為兩大級別：「 頂級域名」和「二級域名 」(Top Level Domain, TLD and Second Level Domain, SLD)。





頂級域名只有一個點號，例如美國常見的 .com 或 .net。澳洲常用的是二級域名，有兩個點號，例如 .com.au 或 .net.au。





另外，澳洲的域名大致可分兩大類：公開式 (open) 和非公開式 (closed)。





公開式域名是可讓公眾申請註冊，例如通常商用的 .com.au 和 .net.au、非牟利機構用的 .org.au、團體用的 .asn.au、及較少見的 .id.au，後者是供個人註冊使用。





非公開式域名是只限於指定機構採用，如學府用的 .edu.au 和政府用的 .gov.au，還有澳洲科研機構專用的 .csiro.au。另外有一個地域性的域名，例如 .nsw.au 是已經預留給新州，但暫時未使用。



新頂級域名 .au

今年澳洲推出新頂級域名 .au，如果現時持有一個二級域名，可優先在9月20日之前再登記相同的 .au 頂級域名。例如持有xyz.com.au 或 xyz.net.au的公司，可申請登記 xyz.au，將會獲得 .auDA 的優先考慮批准。在9月20日之後，.au域名將會公開讓公眾申請。





請注意 ：現時持有二級域名的公司，如無需要，不一定要申請頂級域名，因為原來的二級域名將會繼續沿用。但 澳洲網絡安全中心 (ACSC) 建議持有二級域名的公司，趁早在截址之前優先登記 .au域名，以防被不法之徒乘機搶先登記冒充。



新域名對消費者的影響

在 .au 網站陸續面世的時候，消費者一方面不用因為網址較短而感到懷疑，因為是當局新推出的本地域名。但另一方面也要小心，不要假定相似的頂級域名必然和二級域名屬於同一間公司。例如，你慣常聯絡的公司網址是 xyz.com.au，如果收到 xyz.au 的通訊，不能魯莽假定就是同一間公司，以防冒充，因而受騙。





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