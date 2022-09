【小心冒牌貨】 澳洲新增 .au 網址 可能是消費者的陷阱

Presented by Willie Lo, Jennifer Mok

要點 1. 澳洲推出 .au 頂級域名,令本地網址更精簡

2. 現時持有二級域名的公司,可在9月20日截址前優先申請相同的頂級域名

3. 頂級和二級域名將會並存,不會被取替

4. 公司和消費者都應注意,可能出現冒充網址的情況

最常見的本地網址結尾都是 .com.au、.net.au、.org.au、.gov.au 等,大家都耳熟能詳。現在澳洲推出新的 .au 網絡域名 (domain name),令網址較為精簡,但也可能對消費者造成混淆,不容忽視。



網絡域名分配是誰負責

先談一些網絡域名的背景。





域名的作用是方便人們使用,提供一個容易記憶的網址,例如要瀏覽本台網站,只要鍵入 sbs.com.au ,簡單容易。





全球現有大概 4 億個域名,由美國的非牟利機構 ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 統籌。但每個地域也分別有一個機構負責當地域名的分配。在澳洲,負責的機構是 .auDA (.au Domain Administration) , 本地現有大概 300 萬個網址。



域名分類

域名主要可分為兩大級別:「 頂級域名」和「二級域名 」(Top Level Domain, TLD and Second Level Domain, SLD)。





頂級域名只有一個點號,例如美國常見的 .com 或 .net。澳洲常用的是二級域名,有兩個點號,例如 .com.au 或 .net.au。





另外,澳洲的域名大致可分兩大類:公開式 (open) 和非公開式 (closed)。





公開式域名是可讓公眾申請註冊,例如通常商用的 .com.au 和 .net.au、非牟利機構用的 .org.au、團體用的 .asn.au、及較少見的 .id.au,後者是供個人註冊使用。





非公開式域名是只限於指定機構採用,如學府用的 .edu.au 和政府用的 .gov.au,還有澳洲科研機構專用的 .csiro.au。另外有一個地域性的域名,例如 .nsw.au 是已經預留給新州,但暫時未使用。



新頂級域名 .au

今年澳洲推出新頂級域名 .au,如果現時持有一個二級域名,可優先在9月20日之前再登記相同的 .au 頂級域名。例如持有xyz.com.au 或 xyz.net.au的公司,可申請登記 xyz.au,將會獲得 .auDA 的優先考慮批准。在9月20日之後,.au域名將會公開讓公眾申請。





請注意 :現時持有二級域名的公司,如無需要,不一定要申請頂級域名,因為原來的二級域名將會繼續沿用。但 澳洲網絡安全中心 (ACSC) 建議持有二級域名的公司,趁早在截址之前優先登記 .au域名,以防被不法之徒乘機搶先登記冒充。



新域名對消費者的影響

在 .au 網站陸續面世的時候,消費者一方面不用因為網址較短而感到懷疑,因為是當局新推出的本地域名。但另一方面也要小心,不要假定相似的頂級域名必然和二級域名屬於同一間公司。例如,你慣常聯絡的公司網址是 xyz.com.au,如果收到 xyz.au 的通訊,不能魯莽假定就是同一間公司,以防冒充,因而受騙。





