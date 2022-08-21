【文化 360】赤壁之戰與疫症 (四) 曹操戰敗原因不一而足

一些學者傾向血吸蟲病最常發病的季節、它的潛伏期、曹操的士兵大多是北方人等原因，來解釋曹操之所以在赤壁戰敗，主要和血吸蟲疫症有關。





不過，陳玉清在本集另舉了一些論據，指出曹操之敗，未必是由單一原因所致，其中包括他為人操之過急和部分將士不擅水戰等。





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