【文化 360】赤壁之戰與疫症 (四) 曹操戰敗原因不一而足

SBS廣東話節目其他收聽方法 【文化 360】赤壁之戰與疫症 (四) 曹操戰敗原因不一而足Play10:09SBS廣東話節目其他收聽方法 關羽 (關雲長) (左) 和曹操。 Credit: Flickr / Scarlet Sappho (CC BY-SA 2.0)下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.3MB)Published 21 August 2022 at 4:55pm, updated 3 hours ago at 5:12pmBy Chan Yuk ChingPresented by Chan Yuk ChingSource: SBS 陳玉清過去一連 3 集和大家探討過 《赤壁之戰與疫症》這個話題。今天是最後一集。Published 21 August 2022 at 4:55pm, updated 3 hours ago at 5:12pmBy Chan Yuk ChingPresented by Chan Yuk ChingSource: SBS一些學者傾向血吸蟲病最常發病的季節、它的潛伏期、曹操的士兵大多是北方人等原因，來解釋曹操之所以在赤壁戰敗，主要和血吸蟲疫症有關。不過，陳玉清在本集另舉了一些論據，指出曹操之敗，未必是由單一原因所致，其中包括他為人操之過急和部分將士不擅水戰等。詳情請收聽陳玉清這集【文化360】。Advertisement更多內容【文化360】介紹宋朝名將岳飛的生平事蹟之三【文化360】介紹宋朝名將岳飛的生平事蹟之二分享Latest podcast episodes【主人度假去了】 怎樣安排寶貝入住安全舒適的寵物酒店「紙• 感• 知」藝術展雪梨舉行SBS 中文新聞 （8月20日）Hahndorf冬季花燈節重臨南澳