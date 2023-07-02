將大麻非刑事化 專家指將對警方有利

一些專家表示應該考慮將大麻非刑事化。





新南威爾斯大學（UNSW）藥物政策建模項目總監里特（Alison Ritter）表示，合法化和非刑事化之間有重要的區別。





里特表示，合法化指的是將目前非法的藥物合法化，就像酒精和煙草一樣，可以從商店購買大麻或冰毒，可能會有年齡限制，可能需要出示證件。因此，合法化指的是藥物的合法供應和使用。而非刑事化則指取消個人使用藥物的刑事處罰，如果有人使用大麻，不再受到刑事懲罰，而會接受教育或健康方面的回應。





澳洲的每個州和領地都有一種大麻非刑事化的形式，稱為警方轉移(police diversion)。





警方可以選擇將某人轉向教育、評估和可能的治療，而不是對其提出刑事指控。





但是，里特表示，這做法並非沒有問題。





她表示，問題是，因為這並沒有寫入法律，有關方法的實施並不常發生。而且是由警方自行決定誰應該接受非刑事化的回應，誰應該接受刑事回應。





里特表示，這樣的做法在可能存在歧視。





她指，最近有來自新州的證據顯示，與非原住民相比，原住民和托勒斯海峽島民因與毒品有關的犯罪行為，更低可能性去接受警方轉移回應。





因此，非刑事化必須在法律中實施，而不只透過警察程序，因為這樣可實際上可以保護警察免受種族性維護治安的指責。





維州大麻合法化黨(Legalise Cannabis Party)議員佩恩（Rachel Payne）表示，刑事司法系統已被與大麻相關的犯罪已變得不勝負荷。





佩恩表示，而這只是針對持有大麻的指控。特別是在維州，她指知道每年約有10,000宗逮捕。其中92%是僅僅因為持有大麻而被逮捕，而且主要影響到來自不同文化背景、原住民，主要是原住民婦女和年輕人。因此，他們不希望再因為有人因擁有一棵大麻而被定罪。



警方反對大麻非刑事化，但新州警察協會（PANSW）表示可以考慮立法。





協會向《SBS新聞》提供的聲明中表示「在考慮將大麻合法化的任何立法改變時，必須考慮到警察在履行職務時，要求確切執行這些措施。





聲明中表示，為解決這個問題，協會在最近的議會調查中提出了兩項建議，是涉及大麻供應、持有和使用；可將其合法化並由政府進行適當的監管，或維持是刑事犯罪。如果大麻被合法化，必須有與酒精類似的監管，並在多項前提條件下進行管理，同時需要適當的基礎設施，以減少對前線人員和社區中成員造成傷害的風險。





佩恩表示，非刑事化只是第一步，並未解決有關產品監管的問題。





大麻合法化黨在三個澳洲地區的議會中提出了一項聯合私人議案。





佩恩表示表示，已在維州議會提出一項法案，西澳也有推出這項法案，法案研究對大麻進行第一階段的監管。因此，意味著持有大麻不再構成刑事犯罪，亦表示持有大麻將不再是刑事犯罪，她指，他們亦鼓勵人們可以種植少量大麻供個人使用，並可以將小量大麻提供給其他成年人。





在澳洲的一些州和地區，在大麻的法例方面進展較快。





里特表示，新州是最落後的地方，而首都領地走得最前，容許大家種植大麻植物並擁有少量供自己使用。





南澳有一個罰款的制度。





里特表示，非刑事化的最終目標是減少污名化，並增加大家接受評估或治療的可能性。





里特指，非刑事化不會減少或增加藥物使用，最重要的是，這是大多數人擔心的。而且通過刑事司法系統去處理這些非常輕微的藥物罪行，是非常昂貴的。如果大家可被轉介去接受教育和可能可以接受的治療，可以節省大量資金。





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