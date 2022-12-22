研究指「先買後付」不受監管對消費者不利

不知道大家是否有使用過像 Afterpay 和 Zip這些所謂“先買後付”（Buy Now Pay Later）的服務，根據雪梨大學商學院對這些付費服務所做的首項研究發現，使用這些產品的消費者中，有限大部分是高風險借款人士。同時，由於這些服務基本上不受監管，所以他們更容易受到傷害。





研究顯示，有約四分之一的澳洲人都有使用這些“先買後付”的付費方式，而這些付費服務主要是要使用者將一大筆購買物品的費用分成數筆較小的金額，在幾個星期內付清費用。而這些服務現時是不受現行的信貸產品法例的監管，同時亦不需要對用戶進行強制性信貸審查，而當用家沒有準時繳交費用時，有關公司亦毋須作出報告。





該研究一共分析了超過 80萬名用戶在2021年的交易數據，發現他們當中有約一成的人擁有多個這些“先買後付”的戶口。





雪梨大學高級金融系講師、亦是今次研究的聯合作者格蘭特（Andrew Grant ）解釋，用家有多個戶口對他們所帶來的風險。





格蘭特表示：『用家基本上是在他們原有的債務上再添加債務。他們對所購買的產品感興趣，然後又決定「不如再買多一個」，而這種購物方式對他們是構成了相當大的風險，因為其中有許多問題是在金融服務系統領域之外，而用家亦可能會發現自己突然背負了許多的債務，並且要承擔額外的債務來償還他們“先買後付”賬戶的使費。』





研究亦發現，擁有多個這些“先買後付”戶口的用家亦更有可能擁有更多的個人貸款、更高信用卡使用率，並且通常來自社會經濟地位較低的地區。雖然一些像Afterpay的“先買後付”平台表示，他們只有少數客戶是會拖欠債務， 但格蘭特表示，這個通常是因為“先買後付”服務是可以先收取客戶的錢，因為他們的還款是直接從客戶的銀行戶口中扣除，而不是用其他形式的信貸。





同時，這些“先買後付”服務目前是並無受到《信貸法例》（Credit Act ）的監管，同時，他們在向客戶提供信貸額之前， 亦無需評估客戶的財務狀況。





消費者行動法律中心（Consumer Action Law Centre）的高級政策官員阿布里茲克（Tom Abourizk）表示：『這些服務供應商在客戶進行註冊前，並不需要對他們的負擔能力作出評估。 因此，當用家開設一個像Afterpay賬戶時，他們只需要提供自己的詳細資料便可以獲得信貸額。而在某些情況下，這些形式的服務，實際上是對用戶在無需對他們的財務狀況進行任何評估下，提供了相當可觀的資金，而其中一些人更可以獲得高達 30,000元的信貸額。』





不過，財務部目前正對這些產品缺乏監管的情況進行檢討，研究當局如何可以以三種不同的方式來監管該行業。而當局亦希望在鼓勵該行業的創新工作和適當地監管該行業來保障澳洲消費者之間取得平衡。





阿布里茲克認為，第三種、亦是最嚴格的方式，就是根據《信貸法》來全面監管“先買後付”服務，而他認為這個方法是更為可取。因為他們認為，先買後付在信貸市場上市有存在的空間，而政府亦不想見到這個服務完全消失，但他們只是想確保這些服務是獲得適當的監管。





格蘭特亦認為，通過更嚴格的監管以保障消費者的風險可能亦會令到“先買後付”服務成為信貸市場重要的一部分。同時，亦可以令消費者受益，特別是年輕和來自社會經濟地位較低地區的消費者，因為他們都是特別多使用“先買後付”的服務，而如果他們可以藉此證明自己以往有良好的還款紀錄，那麼以後亦可能會因此而獲得更低的借貸利率和可以更易獲得其他的信貸產品。





而財務部對有關的監管框架檢討工作的諮詢期亦剛在今天完成，預計將會在新年期間對有關問題作出決定。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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