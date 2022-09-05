生活開支飆升 政府大幅調高福利金

要點： 養老金、傷殘撫恤金和照顧者津貼，單身每兩周增加 $38.90、配偶 $58.80。

最高的 Pension 金額，單身人士每兩周增至 $1,026.50；有配偶者每人最多 $773.80；配偶兩人合共 $1,547.60。

尋工者津貼 (JobSeeker)、育兒津貼、ABSTUDY 和租金援助也有所增加。

年滿 22 歲、沒有小孩的單身 JobSeeker 每兩周增加 $25.70 至 $667.20。

有配偶的 JobSeeker 津貼和育兒津貼增加 $23.40，至每兩周 $616.60。

對於 pensions (恤金、養老金) 來說，這是近 12 年來最大的上調幅度，對 allowances (津貼) 來說，更是近 30 多年最大幅度。





聯邦社會服務部長利絲和表示，新的金額將於今年 9 月 20 日起生效。





財政部長查默斯表示，他們知道這次的加幅未必能解決所有人的問題，但重要的是政府作出嘗試。





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不過，澳洲社會服務聯會 (ACOSS) 署理 CEO Edwina MacDonald 表示這次加幅並不足夠，就如「滄海一粟」，她說，當非可控的通貨膨脹高於消費者物價指數時，這仍然是一個倒退。





她說，目前 JobSeeker 尋工者津貼每日是 $46、青年津貼為 $38。如果要擺脫貧窮線，這些津貼便需要提高至每日至少 $70。





有關詳情，請收聽溫楚良和宋慶勤的報道。







