【唔係搬屋咁簡單】跨州搬遷做漏嘢 隨時被罰錢

SG Moving Interstate - A young woman is packing her moving boxes

Settlement in a new country is a significant process, so moving interstate can feel like settling twice. Credit: Catherine Delahaye/Getty Images

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每年都有成千上萬的澳洲人搬到其他州份工作、讀書、生活、團聚等。不過，各州和領地都有不同法例和規則，搬家之前需要格外留意。

要點
  • 跨州搬家需要一個重要的調整過程。
  • 不同的州和領地有自己的制度和法例。
  • 跨州搬家可能會產生意想不到的開支。
  • 在搬家之前了解情況，有助於確保平穩過渡。
統計局的數據顯示，「國內移民」的人數穩定增加，特別是在海外出生的人士，跨州移居比本地出生者更多。

到其他州份定居也需要重大的調整過程，不亞於移居外國，因為各州地都有自己的制度和法例。以下內容將幫你順利無憂地踏上新旅途。

及時更新住址

搬到別的州份，切記要向多個政府部門、銀行、交通及其他服務供應者更新自己的住址。

移民安居服務機構
AMES Australia
的公共事務經理Laurie Nowell表示，除了通知親友，比如
Centrelink
等服務也要及時告知。「如果你持有特定簽證，可能還需要通知
移民部
國民保健
。」

這些大部份都可以在網上完成，非常方便。
你也應考慮給鄰居留下新地址，有信件包裹也能幫你處理。
此外，由於在選舉中投票是強制性，每次搬家都必須向
選舉委員會
登記，否則你的名字可能會從選民名冊中刪除，你將無法投票；同時你也要確保自己被登記在新的州份的選民名單中，否則會因無投票而被處以罰款。

搬家的預算

跨州搬家可能會出現意料之外的開支，如交通、住宿，以及更改文件的費用，包括駕照和汽車登記

來自印度的Pallavi Thakkar從雪梨搬到墨爾本，尋求更好的就業機會。她建議事先制定搬家預算：「從一個州搬到另一個州是重大舉措，在搬家時考慮預算是很重要的。我們在今次搬家花了大約1萬元。」

此外，搬家前也要聯絡保險公司，了解搬到其他州或領地是否會對保費有所影響。
SG Moving Interstate - desk with keys and documents
Flat lay of real estate concept ***These documents are our own generic designs. They do not infringe on any copyrighted designs. Source: iStockphoto / Rawpixel/Getty Images/iStockphoto

了解教育制度

如果你或子女有讀書或培訓，你需要了解新居住地的教育系統。

儘管澳洲有全國性的教綱，但不同州份會有不同時間的學期、不同的證書、不同的科目。

了解檢疫法例

澳洲部份檢疫法例是全球最嚴格，在跨州搬家時也要留意。

當局建議留下可能含有污染物的植物、動物產品和農業設備。你可以在
澳洲跨州檢疫

（Australian Interstate Quarantine）的網頁找到更多信息。

尋求協助

搬到別的州份，既令人興奮，也充滿挑戰。一些移民家庭會選擇住在自己的社群附近，以獲得當地居民的支持。

Thakkar表示，她是在社交平台上的印度社區找到有用的資訊的。「基本上，我將要查詢的事項在Facebook上帖文，很多人提出了很多建議。對我們來說最重要的是要靠近市區，所以遠離市中心的郊區是不考慮的。」
SG Moving Interstate - family packing moving boxes into car
Credit: Ariel Skelley/Getty Images
Nowell表示，除了網絡，人們也可以向定居服務提供者和移民資源中心尋求幫助。

「政府提供免費的傳譯及翻譯服務。人們也可以在網上使用。如果你聯絡就近的移民資源中心或AMES等組織，他們可以幫你解決這些問題。」

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