【唔係搬屋咁簡單】跨州搬遷做漏嘢 隨時被罰錢

要點 跨州搬家需要一個重要的調整過程。

不同的州和領地有自己的制度和法例。

跨州搬家可能會產生意想不到的開支。

在搬家之前了解情況，有助於確保平穩過渡。

統計局的數據顯示，「國內移民」的人數穩定增加，特別是在海外出生的人士，跨州移居比本地出生者更多。





到其他州份定居也需要重大的調整過程，不亞於移居外國，因為各州地都有自己的制度和法例。以下內容將幫你順利無憂地踏上新旅途。



及時更新住址

搬到別的州份，切記要向多個政府部門、銀行、交通及其他服務供應者更新自己的住址。





這些大部份都可以在網上完成，非常方便。



你也應考慮給鄰居留下新地址，有信件包裹也能幫你處理。

搬家的預算

跨州搬家可能會出現意料之外的開支，如交通、住宿，以及更改文件的費用，包括駕照和汽車登記





來自印度的Pallavi Thakkar從雪梨搬到墨爾本，尋求更好的就業機會。她建議事先制定搬家預算：「從一個州搬到另一個州是重大舉措，在搬家時考慮預算是很重要的。我們在今次搬家花了大約1萬元。」





此外，搬家前也要聯絡保險公司，了解搬到其他州或領地是否會對保費有所影響。



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了解教育制度

如果你或子女有讀書或培訓，你需要了解新居住地的教育系統。





儘管澳洲有全國性的教綱，但不同州份會有不同時間的學期、不同的證書、不同的科目。



了解檢疫法例

澳洲部份檢疫法例是全球最嚴格，在跨州搬家時也要留意。





（Australian Interstate Quarantine）的網頁找到更多信息。



尋求協助

搬到別的州份，既令人興奮，也充滿挑戰。一些移民家庭會選擇住在自己的社群附近，以獲得當地居民的支持。





Thakkar表示，她是在社交平台上的印度社區找到有用的資訊的。「基本上，我將要查詢的事項在Facebook上帖文，很多人提出了很多建議。對我們來說最重要的是要靠近市區，所以遠離市中心的郊區是不考慮的。」



Credit: Ariel Skelley/Getty Images Nowell表示，除了網絡，人們也可以向定居服務提供者和移民資源中心尋求幫助。



