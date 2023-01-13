SBS廣東話節目其他收聽方法 廣州市民未必歡迎與香港通關？Play06:48SBS廣東話節目其他收聽方法 廣州與香港明日通關，相信中國廣東省通關口岸將再次熙熙攘攘。 Credit: ChinaImages/Sipa USA下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.22MB)Published 14 January 2023 at 9:00amBy Selina KongPresented by Selina KongSource: SBS 廣州將會於明天（15／1）便會全面開放，亦會與香港通關、究竟廣州市民對外國旅客進入廣州有些甚麼看法呢？Published 14 January 2023 at 9:00amBy Selina KongPresented by Selina KongSource: SBS在今個月的【悅聽粵趣誌】環節，鄺美玲和廣州通訊員黎子敬就會為大家報道。另外，他們亦會談談面對後疫情的首次春節到來，廣州市民們又如何準備過年呢？其他消息【大年初一】農曆新年過年習俗考考你「新年」知多少？在澳洲如何慶祝新年？【春節】廣州過年逼爆人！分享Latest podcast episodes生命力最強 植物仙人球SBS 新聞簡報（1月13日）SBS 中文新聞 （1月13日）澳巴兩國領袖均否認雙方達成保安協議為對抗中國