COP27召開 會上指各國已無法戰勝冰川融化危機

在格拉斯哥主持上屆氣候峰會的夏爾馬 （Alok Sharma）發表了開幕詞。





夏爾馬表示，今年發布的每份主要報告都強調正在取得進展，而報告亦表明，在這關鍵的十年裡，還有很多工作要做。他直言，世界目前還沒有走上全球氣温升高的水平限制在1.5度的道路上。





他指，雖然理解今年世界各地的領導人會有不同的事項爭相要優先處理，但當前正面臨挑戰，如不行動將是短視的行為，只能延緩氣候災難。





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現時估計全球氣溫上升1.15度，科學家表示，過去8年，可能是有記錄以來最熱的年份。





在俄烏戰爭、高通脹、糧食短缺和能源緊縮的背景下，各國都正試圖減低排放，實現有意義的改變。





但世界上兩大污染國印度和中國領袖均沒有出席，故此外界對大會能夠取得什麼成就，存有疑問。



世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）在大會上公布一壞消息。





塔拉斯指，不幸的是，各國已經無法戰勝冰川融化的危機，也就是說海平面上升會持續數百年甚至數千年，而美國太空總署（NASA）最近的一些研究顯示，到2300年，海平面可能會有上升幾米的危機。





國際移民組織 總幹事維托里諾（António Vitorino）亦認同指時間不多了。





維托里諾表示，行動的時間不多了。在索馬里，有110萬人因乾旱而被迫流離失所。在巴基斯坦，有300萬人因洪水而失去家園。全世界上不同地方，共有數百萬人由於自然災害和氣候變化，已經在日常生活中受盡苦難。





在大會前夕，數百名環保抗議人士闖入荷蘭首都阿姆斯特丹的史基浦機場，阻止私人飛機起飛。





環保組織發言人說，他們希望能減少航班，更多地使用火車，並希望當局禁止短途航班和私人飛機。





今屆氣候峰會青年特使領袖奧姆拉尼（ Omnia El Omrani） 表示，不希望年輕人被排除在會談之外。





她指，年青人受氣候變化的影響最大，身心健康都會有影響，但同時年青人也是決策過程中貢獻最少的人，參與度亦最少的人。





澳洲總理艾巴尼斯Anthony Albanese也沒有出席，但取而代之出席的是國際發展太平洋事務部長康羅伊（Pat Conroy）。





他正在推動澳洲與太平洋國家，共同主辦未來的聯合國氣候會議。





聯邦環境部長普莉貝斯（ Tanya Plibersek ）表示表示，總理的缺席應不會損害澳洲的主辦機會。





普莉貝斯指，澳洲是很有代表性，最重要的是，澳洲已經通過立法去證明，澳洲是認真對待氣候變化問題，國際社會也知道這一點。





各國的代表們將在氣候峰會繼續進行為期兩週的會議。





峰會亦包括來自原住民、學者及藝術家的文化研討會、展覽和表演。



