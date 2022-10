Alagang nanay hatid ng isang homestay owner sa international students na kanyang pinapatuloy

Highlights Isa ang rental sektor sa lubhang naapektuhan ng Covid-19

Dahil sa lockdown, naging matumal ang pagdating ng mga estudyante na nagungupahan

Sa 15 taong pagpapahomestay ni Cora Deano, ngayon lang niya naranasan ang pagtamlay sa mga lugar na dati-rati ay puno ng mga estudyante

Para kay Cora Deano, hindi lahat ng nag-papaupa ay karagdagang kita lang ang habol. Minsan, mas nangingibaw ang kagustuhang tumulong at kumupkop ng kapwa.





Malapit lang sa Monash University ang 5-bedroom na tahanan ni Cora.





Single mum at solong nakatira sa bahay. Ang dating upa, $1200 kada buwan ang renta, mas mababa sa karaniwang renta dahil homestay ito. Di gaya ng ibang student accommodation, nakakasama ni Cora sa kanyang bahay ang mga international students.





Dumadaan sa interview at kailangang kilalanin ang mga tinatanggap na estudyante.





"Having a student in your home is a big responsibiilty, the parents expect you to look after their children.”





Dahil malayo sa pamilya at nangungulila ang mga estudyante higit sa landlord ang ginagampanan ni Cora.





Nagsisilbi siyang pangalawang magulang sa mga estudyanteng tumitira sa kanyang tahanan.





“I don’t do this for profit this is more for service kasi ipagluluto ko sila. Ipapasyal ko sila, tuturuan ko ng English, I enjoy their company. Kasi lalo na mag-isa lang ako sa bahay.”





Mula nang nag-lockdown, pinauwi na ang nag-iisang estudyante kaya mas tahimik na sa bahay ni Cora.





Hindi niya batid ang pagtumal ng mga umuupa.





Sa halip, may pagkakataong hinahanap-hanap niya ang pag-aruga at pag-gabay sa mga estudyante.





“I’m content and happy. I want to raise and guide successful children.”











