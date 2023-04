Ano ang kahihinatnan at dapat gawin kapag nakalabag ng batas at may multa sa Australia?

Key Points Mula sa pagtaas ng singil sa multa, pagkansela ng driver's licence o pagkumpiska sa ari-arian ay ang mga kahihinatnan kapag hindi bayaran ang multa.

Ang multa ay inisyu dahil sa kriminal na pagkakasala at inirerekomenda na humingi ng payo mula sa abogado bago ilaban sa korte.

Makipag-ugnayan sa ahensya ng gobyerno ng iyong estado para sa mga opsyon sa pagbabayad ng multa.

Maraming tao sa Australia ang walang alam sa malalang kahihinatnan dahil sa pagbalewala ng multa.







Mula sa pagtaas ng late fees sa multa, pagkansela ang driver's licence o pagkumpiska ng ari-arian, hanggang sa apektado ang pagkuha ng mga anak ng driver's licence ito ang kahihitnan sa pagbalewala ng ipinataw na multa sa isang tao.





Maaaring mahaharap sa multa dahil sa paglabag sa batas trapiko, parking at mga paglabag na may kaugnayan sa traportasyon, tulad ng pagsakad ng pampublikong sasakyan ng walang ticket.





“Maraming ahensya ng gobyerno ang nag-iisyu ng multa , dahil sila ang gumagabay at nagko-kontrol sa pamumuhay dito sa bansa. Kapag lumabag, nagpapataw sila ng multa o nagpapadala ng abiso ng paglabag," paliwanag ni Julia Quilter, ang Professor of Law sa University of Wollongong.



Maaaring ihinto ng mga pulis sa Australia ang mga gumagamit ng bisikleta at scooter at maglabas ng multa o babala para sa hindi pagsusuot ng aprubadong helmet ng bisikleta. Credit: Steve Waters/Getty Images Ang hindi paggsipot sa tungkulin bilang hurado o jury, pagmumura sa publiko, hindi pagboto sa mga halalan, pagtatapon ng basura o paninigarilyo kung saan hindi pinapayagan, ay ilan lang sa mga halimbawa ng mga pagkakasala na may multa, dagdag paliwanag ni Dr Quilter.





Dito sa Australia marami ang ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng multa para sa ibat- ibang klase ng paglabag. At maaari ding magkaiba ang proseso ng pagpapatupad. (mag-scroll pababa hanggang sa dulo ng artikulo para sa buong listahan).



Ano ang mga opsyon kapag ako ay napatawan ng multa sa Australia?

Sa karaniwan, pagkatapos mailabas ang isang infringement notice ang isang indibidwal ay may opsyon na bayaran ang multa o itanggi ito sa pamamagitan ng paghiling sa naturang ahensya na gumawa ng review o ilaban ito sa korte.





Ang ilang mga konseho sa Australia ay may sariling mga lokal na batas na kumokontrol sa mga alagang hayop sa loob ng kanilang mga hangganan. Source: Moment RF / Simon McGill/Getty Images Ayon kay Dr Quilter, karamihan sa mga tao ay hindi pipili ng pagdinig sa korte, dahil ang karamihan sa mga pagkakasala kung saan ipinataw ang multa ay napakahirap ipaglaban. Gayundin, kung ang multa ay pinagtibay sa korte, magiging bahagi ito ng criminal record ng isang tao.





“Minsan ang tao iniisip na ang multa o fine ay isang babayaring bill lamang pero gusto kung intidihin ng lahat na ito ay isang criminal offences," dagdag pa ng doktor..





Sinasabi naman ni Kirsty Harrison na isang work development order solicitor sa Legal Aid NSW , at isang dalubhasa sa usaping mga parusa o multa.





Dapat humingi ng legal na payo bago dalhin sa korte ang isang multa, lalo na sa mga taong temporary resident pa sa bansa ang kanilang visa.



Dahil kung hindi sila matagumpay sa korte, maaaring ipataw ang isang paghatol, at ang paghatol na iyon ay maaaring lumabag sa mga kundisyon sa pag-uugali ng kanilang visa. Kirsty Harrison, solicitor, Legal Aid NSW.

May ahensya ng gobyerno na inaatasang mangolekta ng multa sa bawat estado o teritoryo at maaaring mag-alok ng opsyon kung paano bayaran ang iyong multa sa pamamagitan ng installments.





Halimbawa sa New South Wales, ang isang indibidwal ay maaaring mag- apply sa Revenue NSW .





“Maraming opsyon para mabayaran ang multa, tulad ng payment arrangements, work and development orders at wirite off applications, " dagdag ni Harrison.





“Pinaka-importante sa lahat huwag balewalain ang iyong multa. Makigpag-ugnayan sa iyong local community legal centre o sa LawAccess kung nasa NSW ka para sa tulong."





Nagpapataw din ng parking fines ang mga local councils, kasama pa ang ilan sa mga ospital at universities. Credit: SDI Productions/Getty Images

Ang dulot ng hindi pagbabayad

Ang mga hindi nabayarang multa ay hindi mawawala bagkus ay maaari itong magkaroon ng late fees na tataas sa paglipas ng panahon.





Bagama’t maaaring magka-iba ang parusa para sa mga hindi nabayarang multa sa iba’t ibang estado at teritoryo, kabilang ang estado ng Victoria, karaniwang kasama sa mga aksyon na ginagawa ng mga nagpapatupad na ahesya ay ang pagkumpiska ng ari-arian o pagkuha ng pera mula sa iyong bank account.







“Isa sa mga ginagawang aksyon ng ahensya ay tulad ng paglalagay ng wheel clamp ng mga sheriff sa iyong sasakyan, sabi ni Craig Howard, Acting Deputy Secretary ng Fines Victoria .





“Maaaring hilingin ng director ng Fines Victoria sa mga transport authority na huwag munang i-rehistro ang iyoang sasakyan hanggat nakabayad ka ng iyong multa o isuspinde ang iyong driver's license.”



Ayon kay Harrison maraming tao ang hindi alam na maaaring gamitin ng ahensya ang pamamaraang ito upang pwersahin na bayaran ang multa kahit pa ang kinasangkutan nito ay non-driving related na insidente. Source: Moment RF / Simon McGill/Getty Images Ang pagsuspinde o pagkansela ng drivers licence ay ilan sa pinakakaraniwan at mabisang aksyon na ipinapataw para sa mga hindi nagbabayad ng multa.



kaya maaarin kang mapatawan ng multa kapag hindi ka bumoto, hindi nagbayad ng multa at isuspinde ang iyong driver's license, maaari ka ding mapatawan ng multa kahit non- related to driving ang iyong nalabag. Kirsty Harrison, solicitor, Legal Aid NSW

Tandaan may epekto din sa buong pamilya ang hindi pagbabayad ng multa.





“Hindi sila makakuha o apply ng learner's permit o makakuha ng driving courses kung may hindi nabayarang multa, sabi ni Dr Quilter.





“Maaaring bayaran ng magulang ang multa para sa anak."



Ang pagpatong ng paa sa upuan ng tren, tram o bus ay isang paglabag sa batas at may multa ito. Source: Moment RF / Belinda Howell/Getty Images Mahalagang asikasuhin kaagad kapag napatawan ka ng multa.





Halimbawa sa estado ng Victoria, kung nakalabag sa batas trapiko ang iyong sasakyan tapos iba ang nagmaneho, may 28 araw ka na i-nominate ang tunay na nagmaneho o driver ng sasakyan sa panahong iyon.





“Kung tatanggapin ang iyong nomination ng enforcement agency, mawawala ang iyong multa at muling i-isyu ito sa pangalan na iyong binigay sa kanila sa tunay na driver, "paliwanag ni Howard .





Kung hindi mo bayaran ang multa o binalewala mo ang infringement notice at tapos na ang due date, madadagdagan ang iyong bayarin at ang nomination mo as driver na nagmaneho noon panahong iyon ay hindi na tatanggapin.



Kung balewalain mo ang infringement notice o penalty notice, ipapatupad na ang enforcement action, kabilang dito ang pagsuspinde ng iyong driver's license, o mag-deduct agad sa iyong bank account at marami pang iba. Craig Howard, Acting Deputy Secretary of Fines Victoria

Inirerekomenda din ni Howard na kaagad kumilos sa mga infringement notice o abiso ng paglabag , kahit pa magbabayad ka ng multa ng buo o gusto mong ipaglaban o itama ang isang mali tungkol sa multa o kung kailangan mong talakayin ang mga alternatibong solusyon o opsyon sa pababayad ng multa sa ahensya ng gobyerno dahil may problema ka sa pera.