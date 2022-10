COVID vaccine certificates makukuha pagkatapos mabakunahan gamit ang smartphone apps

Ilang linggo bago simulan ang Covid-19 vaccine rollout, pinaplantsa na ng Federal government ang mga paraan para matukoy ang mga tumanggap for bakuna.





Ayon kay Government Services Minister Stuart Robert ang magpapturok ng vaccine ay makakakuha ng digital or paper certificate sakaling kailanganin sa kanilang trabaho o pagbyahe.





Inaprubahan na ng Therapeutic Goods Administration ang Pfizer vaccine at inaasahang maglalabas ng desisyon tungkol sa AstraZeneca vaccine ngayong buwan.





150million doses ng mag kakaibang vaccine ang binili ng Australia at ayon sa pinuno ng TGA, John Skeritt marami pang kumpanya ang maaring maglabas ng vaccines.





Ang mga hotel quarantine workers, frontline staff at border officials ang unang makakatanggap ng bakuna kasabay ng mga matatanda at mga taong madaling mahawaan ng sakit.





Umaasa ang pamahalaan na mababakunahan ang lahat ng Australians sa Oktubre.





