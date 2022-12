‘Ayaw kong manahin nila ang kahirapan na minana ko‘: Tulong pampinansyal ng coach sa pamilya sa Pilipinas

Available in other languages

Available in other languages

Highlights Lumaki sa hirap si Edna.

Bago pa man mag-asawa si Edna, tumutulong na siya sa pamilya niya sa Pilipinas.

Upang kumita ng sapat na pera, lagi siyang nagtatrabaho ng double shifts at hindi nag-le-leave.

“Ayaw kung mamana nila ang kahirapan,“ saad ng football coach at nars na si Edna Agravante-McDonald.





Iginapang ng dating Philippine Women’s National Football team player ang kanyang sarili at pamilya sa hirap sa Pilipinas.





Kwento ni Coach Edna kung dati bahay na maganda para sa kanyang mama ang pangarap, ngunit ngayong kaya na nitong bumili nawala naman ang kanyang ina.





Kaya nabaling sa iba ang kanyang layunin sa buhay, at nakatutok ito sa pagtulong sa mga kapatid at pamangkin.





Nang mamatay si Mama sabi ko, iba na focus ko. Tutulungan ko ang mga pamangkin ko sa pag-aaral.

Sa squatters area sa tabi mismo ng ilog sa Malibay Pasay dati nakatira ang pamilya ni Coach Edna pero nang makapag-ipon at ipinagsabay ang tatlong trabaho sa kanyang karera sa football sa Philippine team,nakabili ito ng sarili nilang bahay sa mas magandang lugar.





Sinimulan na din nito ang pagpapa-aral sa mga pamangkin mula primary school hangggang sa kolehiyo.





"Bago ko pa nakilala ang aking asawa, tinutulungan ko na ang aking mga pamangkin.”





Sabi ni Coach Edna nang mag-asawa sa enhenyero at negosyanteng Australian na si Bernie McDonald, ipinaliwanag ang kanyang pagtulong sa mga kapatid at pamangkin.





I talked to my husband and my priority ay edukasyon sa mga pamangkin. Naiintindihan niya.





Hanggang pati ang kaanak ng pamilya ng asawang si Bernie ay naantig ang puso at tumulong na din sa isa nilang pamangkin.





“2005 dumating ang buong pamilya ni Bernie and went to the squatters area. They embraced my culture at ang pinanggalingan ko. Alam nila tinutulungan ko sila.”





Edna and her husband Bernie Credit: Edna Agravante-McDonald



Aminado si Coach Edna, nagpapasalamat siya sa mabuting asawa na biyaya ng Diyos dahil tumulong din ito para matustusan ang pag-aaral ng kanyang mga pamangkin.





Marami din silang mga sinakripisyo.







Si Kathleen at kapatid nitong si Shiela Mae Alota ay dalawa pa lang na nakapagtapos mula sa marami pang pamangkin na nasa kolehiyo at high school.





Nakapagtapos sila ng kursong Bachelor of Science in Business Management sa Saints Scholastica’s College, ang paaralang ito ay ekslusibo para lang sa mga babae.





Edna's nieces Credit: Edna Agravante-McDonald



Maliban sa mag-asawang Edna at Bernie, tumulong din ang bayaw ni Bernie na si Chris Russel na nasa New Zealand sa pagpapa-aral kay Kathleen, na ngayo’y nagtatrabaho na din sa isang malaking BPO company sa Maynila.





Marami sa pamangkin ni Coach Edna ay kumukuha ng kursong nursing, stenographer at abogasya na hanggang ngayon ay nag-aaral pa.





Ayon naman kay Shiela na nakapagtapos din ng kursong Bachelor of Science in Business Management at kasalukuyang nag-tatrabaho sa isang malaking call center, ginawa nila ang kanilang makakaya para hindi masayang ang pagkakataong binigay sa kanila na libreng makapag-aral.





Nangangako naman sila Kathleen at Shiela May na sa tamang panahon, sisikapin nilang makatulong sa iba tulad ng ginawa ng kanilang Tita Edna, Tito Bernie at bayaw ng mag asawang si Chris.





Kwento ng magkapatid, malaking tulong sa kanila ang makapag-aral na hindi mismong mga magulang nila ang gumagastos, dahil nakapag-ipon ang kanilang mga magulang. At ngayon tulong-tulong sila ngayon para hindi na magtagal ay makukuha na nila ang matagal na nilang pangarap para sa kanilang pamilya.





Shiela Mae and I, nag-iipon para makabili ng bahay sa pamilya. Gusto kasi naming umuwi na si papa kasi ever since nag rerent lang kami.