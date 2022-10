Mga dapat gawin kapag nagpositibo sa COVID-19 gamit ang rapid antigen test

Presented by Edinel Magtibay

By Peggy Giakoumelos

Highlights Ang mga may mild to moderate illness na bakunado, nakapag pa booster at walang malubhang medical conditions ay kakayanin magpagaling sa loob ng bahay sa tulong ng telehealth system.

Ikinakasa na ng mga estado at teritoryo ang sistema ng pagkoleka ng rapid antigen test result

Maaring tumanggap ng hanggang $750 na ayuda ang mga nagpositibo sa virus at naapektuhan ang oras ng trabaho

Sa bagong guidelines na inanunsyo ng National Cabinet, narito ang mga hakbang na dapat sundin kapag nagpositibo sa COVID-19 gamit ang RAT.





Hindi na kailangan kumpirmahin sa PCR test ang positive result ng rapid antigen test. Sa halip, ayon kay Prime Minister Scott Morisson, kung hindi malala ang nararanasang sintomas, maaring tumawag sa mga GP gamit ang telehealth system.





Pitong araw ang isolation period sa mga nagpositibo sa test. Kailangan din agad ipaalam sa mga kaibigan o pamilya na nakahalubilo ang resulta bilang mga close contacts.





Ayon sa President ng Royal Australian College of GPs, Doctor Karen Price, maaring mahirapan din ang mga doktor sa pagsagot sa mga tawag dahil sa dami ng COVID-19-positive patients na inaasahang kokunsulta sa mga GP.





Nananawagan naman si Australian Medical Association New South Wales chair Michael Bonning sa mga pasyente na habaan ang pasensya sa mga konsultasyon.











Pansamantala ding ipagpapaliban ang mga non urgent elective surgery sa Queensland, NSW, Victoria at South Australia.





Paano ipapaalam ang resulta ng Rapid Antigen Test?





May kanya kanya namang diskarte ang bawat estado at teritoryo sa pamamahagi at pagkolekta ng datos ng rapid antigen test.





Sa Tasmania, ang RAT na ang magiging pangunahing gamit sa pagtukoy ng mga positive cases.





Sa NSW, QLD at Victoria, kailangan tumawag sa health department o mag fill out ng online form para marehistro ang resulta ng test.





Ayon sa Acting Chief Health Officer ng Victoria na si Ben Cowie, ang mga magpopositibo sa RAT ay may parehong karapatan at obligasyon sa mga nagpositibo sa PCR test





Isasama naman ng South Australia ang rapid antigen test results sa kanilang daily case numbers. Ang mga ibabahaging test kit ay nakarehistro para madaling matukoy ang mga pasyenteng mangangailangan ng tulong.





Sapat pa naman ang kakayahan ng Northern Territory na tugunan ang kapasidad sa PCR testing ayon Minister Michael Gunner.





Pandemic Leave Disaster Payment





Mula naman ngayong ika-10 ng Enero, maaring magclaim ang mga Australians na nagpostive sa virus ng hanggang $750 Pandemic Leave Disaster Payment, depende sa bilang ng nawalang oras sa trabaho.





Kailangan lang ipakita ang rehistradong positive test result mula sa health clinic at GP.