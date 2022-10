Mga nag-aalalang ina dahil sa bagong COVID-19 outbreak: 'Make facemask-wearing mandatory, stay home, don’t take the risks'

Inurong muna ng pamilyang Blas ang kanilang tatlong araw sana na bakasyon nitong katapusan ng Disyembre.





"Hindi natin alam eh. We don’t want to take the risks, kasi sa ngayon, 'yung mga nag-positive pa lang, tine-trace pa nila so pu-puwedeng in the next weeks magkaroon na rin sa area namin or sa ibang mga area," anang ina na may tatlong anak.





Mga planong pagdiriwang at bakasyon, malamang na hindi matuloy dahil sa mga paghihigpit na umiiral ngayon sa NSW.

May pangamba na maaaring lumala pa ang kasalukuyang sitwasyon, kaya marami ang nagpaliban ng kanilang paglalakbay tulad na lamang ng pamilya ni Sheila Marie Blas.

Sa mga ibinalik na hakbang para sa pag-iingat, ang pagsusuot ng facemask ay dapat na ipag-utos, sa tingin ni Jowe Esguerra.







Pagpapaliban ng pagbiyahe





Bagaman, excited na sana ang kanilang mga anak sa unang pagkakataon na makapunta sa Hunter Valley sa New South Wales, pero mabuti na ang maingat.





"Mahirap na, kasi sa trend ngayon ng covid, kaya nag-decide kami na ikansel na lang (ang biyahe namin), pwedeng next year na lang ulit kami mag-plan ng vacation," bigay-diin ni Sheila Marie Blas.





Dagdag pa niya na "yung mga paglalabas na hindi naman talaga importante, iwasan na lang muna. At kung kailangan talagang lumabas, dapat naka-mask, sundin talaga social distancing, continue hand hygiene at lagi kaming may dalang sanitisers".





Ipag-utos ang pagsusuot ng mask





Balik naman sa laging pagsusuot ng facemask ang first-time mum na si Jowe Esguerra at para sa kanya, mas maganda sana na ipag-utos ng gobyerno ang pagsusuot nito para masigurado na hindi madagdagan ang mga kaso.





For first-time mum, Jowe Esguerra, it's better to be on the safe and cautious. Source: Supplied By Jowe E.





"Feeling ko kailangan talaga na ibalik ang pagsuot ng mask. Mas mainam na maging mandatory, kasi the last thing we want ay magkaroon ng outbreak na naman sa 2021," pahayag ng ina mula katimugang Sydney.





"Sana naman ang mga tao ngayon smarter, hindi pasaway. Sana maging masunurin ang mga tao, lalo na sa mga quarantine rules."





Mga aktibidad na maaring ipalit sa pagbabakasyon





Bonding na lang muna sa bahay ang siguradong patuloy na maaaring gawin ng bawat pamilya sa ngayon.





"We can spend time na lang dito sa bahay. Pwede na lang kaming mag-movies at family games na paborito ng mga anak ko," ani Sheila Marie Blas.





Since their Christmas holiday travel has been cancelled due to COVID-19, there's more opportunity to bond at home for Sheila Marie Blas's family. Source: Supplied by S. Blas





Para naman sa mga kapamilya na hindi makakasama ngayong Pasko, at mga kaibigan na hindi makakabisita, "Give them a call, chikahan over the phone," ang payo ni Gng. Blas.





Ayon naman kay Jowe Esguerra, maigi din na bantayan ang sitwasyon bago gawin ang alinmang mga planong pamamasyal.











Makinig sa SBS Filipino 10 -11 ng umaga araw-araw.